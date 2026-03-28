Irán afina su puntería: sus ataques pasan de masivos sin apenas éxito a ser más precisos y efectivos

Los detalles El régimen ayatolá inició su respuesta a Estados Unidos e Israel lanzando oleadas de misiles que ahora se han reducido a ataques concentrados contra lugares muy específicos que sí están logrando alcanzar.

En los inicios del conflicto, Irán lanzaba numerosos misiles y drones, aunque con escasa precisión, hacia Israel y países del Golfo Pérsico. Sin embargo, actualmente han reducido el número de ataques, logrando mayor efectividad. Según Guillermo Pulido, esto podría deberse a que los objetivos están menos protegidos o al uso de drones más avanzados. El 10 de marzo, Irán lanzó 35 drones contra Emiratos Árabes Unidos, logrando que nueve evadieran las defensas. Yago Rodríguez sugiere que la disminución en ataques se debe a la destrucción de lanzadores y el agotamiento del arsenal. Irán ha cambiado su estrategia a ataques más selectivos, como los exitosos en Dimona y Arad. A pesar del conflicto, un 33% del arsenal iraní ha sido anulado, pero Irán aún puede amenazar la infraestructura del Golfo Pérsico.

En los primeros días de la guerra no daba tiempo a contar los misiles ni drones que Irán lanzaba. El bombardeo era abrumador y no solo contra Israel, sino también contra varios países del Golfo Pérsico.

Eso sí, su nivel de acierto era más bien escaso. Ahora, todo ha cambiado. Disparan mucho menos, pero parecen haber conseguido un mayor acierto. "Están disparando menos, pero están colando más drones en diferentes objetivos. Esto se puede deber a que disparan objetivos que están menos protegidos o porque están empleando drones más modernos que pueden superar las defensas", explica Guillermo Pulido, analista militar.

Los datos hablan por sí solos. El 10 de marzo, Irán lanzaba 35 drones contra Emiratos Árabes Unidos y nueve de ellos consiguieron burlar las defensas aéreas. Algo muy parecido ocurría en una refinería de Baréin.

"Se han destruido un número muy elevado de lanzadores. Y si hubieran podido o pretendido sostener el ritmo de los primeros días, en 30 días no les queda arsenal", comenta Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', sobre el posible por qué de la reducción de la intensidad de los ataques.

Lo que está claro es que Irán ha cambiado de estrategia: del desgaste masivo a ataques más selectivos. Como, por ejemplo, el que ejecutó con éxito en Dimona o Arad, una localidad al sur de Israel. Dos de sus misiles penetraron en las defensas durante una noche que hasta Netanyahu reconoció como "muy difícil". "Quedó patente el desgaste de la defensa antimisil cuando lograron acertar objetivos", añade Yago Rodríguez.

Este sábado se cumple un mes del inicio de la guerra y nadie parece estar cansado ni mucho menos destruido. Es más, pese al discurso de Trump, la inteligencia estadounidense habla de un 33% del arsenal iraní anulado.

"Irán tiene la capacidad de amenazar con hacer saltar por los aires la infraestructura petrolera y gasística del Golfo Pérsico", advierte Pulido.

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