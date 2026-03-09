Investigan una explosión sin heridos delante de una sinagoga en Bélgica

Agentes de la Policía acordonan la zona tras la explosión.

Los detalles La explosión hizo estallar las ventanas de la sinagoga, así como las de un edificio al otro lado de la calle. Efectivos de la división de terrorismo de la Policía Judicial Federal de Lieja investigan los hechos.

Una sinagoga en Lieja, Bélgica, sufrió daños tras una explosión ocurrida la madrugada del lunes, según informaron las emisoras belgas VRT y RTBF. El incidente, que rompió las ventanas de la sinagoga y de un edificio cercano, no dejó heridos, solo daños materiales. La causa de la explosión, que tuvo lugar alrededor de las 04:00 hora local, aún se desconoce. El alcalde de Lieja, Willy Demeyer, calificó el suceso como un "acto de antisemitismo extremadamente violento" y expresó su rechazo a la importación de conflictos externos. La Policía ha acordonado el área y la división de terrorismo de la Policía Judicial Federal investiga el caso.

Una sinagoga en la ciudad belga de Lieja ha resultado dañada por una explosión la madrugada del lunes, según han informado las emisoras belgas VRT y RTBF, citando a la Policía Local.

La explosión hizo estallar las ventanas de la sinagoga, así como las de un edificio al otro lado de la calle, según la emisora, destacando que no hay heridos, solo hay que lamentar daños materiales.

Se desconoce la causa de la explosión, que ocurrió alrededor de las 04:00 hora local (03:00 GMT), según VRT.

El alcalde de Lieja, Willy Demeyer, ha calificado el incidente como un "acto de antisemitismo extremadamente violento" en declaraciones a la emisora ​​pública francesa RTBF. "No podemos aceptar importar conflictos exteriores a nuestra ciudad", ha señalado.

La Policía ha acordonado la calle. Efectivos de la división de terrorismo de la Policía Judicial Federal de Lieja investigan los hechos, a la espera de que acudan responsables de la Fiscalía.

