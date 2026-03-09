Ahora

Investigan una explosión sin heridos delante de una sinagoga en Bélgica

Los detalles La explosión hizo estallar las ventanas de la sinagoga, así como las de un edificio al otro lado de la calle. Efectivos de la división de terrorismo de la Policía Judicial Federal de Lieja investigan los hechos.

Una sinagoga en la ciudad belga de Lieja ha resultado dañada por una explosión la madrugada del lunes, según han informado las emisoras belgas VRT y RTBF, citando a la Policía Local.

La explosión hizo estallar las ventanas de la sinagoga, así como las de un edificio al otro lado de la calle, según la emisora, destacando que no hay heridos, solo hay que lamentar daños materiales.

Se desconoce la causa de la explosión, que ocurrió alrededor de las 04:00 hora local (03:00 GMT), según VRT.

El alcalde de Lieja, Willy Demeyer, ha calificado el incidente como un "acto de antisemitismo extremadamente violento" en declaraciones a la emisora ​​pública francesa RTBF. "No podemos aceptar importar conflictos exteriores a nuestra ciudad", ha señalado.

La Policía ha acordonado la calle. Efectivos de la división de terrorismo de la Policía Judicial Federal de Lieja investigan los hechos, a la espera de que acudan responsables de la Fiscalía.

