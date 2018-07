Investigan si un cuerpo encontrado en Amberes es el del español Hodei Egiluz, desaparecido en 2013

La Fiscalía de Amberes (Bélgica) no excluye que el cuerpo encontrado en el río Escalda sea el de Hodei Egiluz, el joven vasco de 23 años del que se perdió la pista el 19 de octubre de 2013 en esa localidad.



El cuerpo fue hallado en Kattendijkdok, una zona de muelles del río, según el portavoz de la Fiscalía, que añadió que "la identificación no fue posible de manera inmediata"."Lo que si que podemos decir ya es que el cuerpo ha estado en el agua mucho tiempo. En este momento, no excluimos nada", añadió. El portavoz indicó que la Fiscalía tampoco puede "confirmar nada".



Por su parte fuentes de la organización Child Focus, dedicada a la búsqueda de niños y jóvenes desaparecidos, han indicado que realizarán de inmediato la autopsia del cuerpo encontrado. "Ignoramos de quién se trata", dijo una portavoz de esa organización, que subrayó que "hay que ser muy prudentes". Los resultados de la autopsia "dependerán del estado en que se encuentre el cuerpo".



Hodei, originario de Galdakao (Vizcaya) y titulado en ingeniería informática, se trasladó a Amberes en abril de 2013 para realizar unas prácticas profesionales en la empresa local Createlli, que en junio de ese año le ofreció un contrato de trabajo. Su pista se perdió en la madrugada del 19 de octubre, cuando después de haber salido con unos amigos se despidió de uno de ellos para regresar a casa.

Se sabe que Egiluz fue asaltado dos veces esa noche, pero las circunstancias que rodean su desaparición siguen sin aclararse. Los familiares y amigos de Hodei llevan dos años realizando una intensa campaña para encontrar al joven y solicitando a las autoridades belgas, españolas y europeas que continúen su búsqueda.

La Fiscalía de Amberes ha informado el pasado mes de octubre del cierre de la investigación del caso y pidió al tribunal de esa ciudad que juzgue a los cuatro sospechosos de haber participado en los dos asaltos al joven.