Incendios, saqueos, atropellos y hasta fuego de mortero: el caos total en Francia por las celebraciones de la Champions del PSG

Debía ser una noche de fiesta. De celebración. Debía ser una de júbilo y jolgorio. De disfrutar. De sonreír y de festejar. Pero no. No fue así. No fue eso. No fue solo eso. Porque la noche de la Champions del PSG, de la primera Champions del PSG, llevó el caos ya no solo a París sino a varias ciudades de Francia en unas horas tan tensas como intensas que han terminado con al menos dos muertos y alrededor de 600 detenidos.

París se iba a poner a prueba. La misma ciudad que celebró los Juegos Olímpicos hace apenas unos meses. La misma en la que, además, ya se produjeron no pocos disturbios el 7 de mayo cuando lograron el pase a la final de la Champions League. Ahí, tras el duelo contra el Arsenal, las fuerzas del orden tuvieron que actuar para realizar hasta 50 detenciones.

Así que algo podía pasar. Algo podía suceder. Por ello, el despliegue en París fue enorme. Fue de evento grande e importante, y también de alto riesgo. Hasta 5.400 policías estaban en las calles de la capital por una final en Múnich que estaba decidida con el 3-0. Antes del pitido final llegaban los primeros disturbios.

Llegaban los primeros 81 detenidos y los primeros incendios. Los primeros síntomas del caos que se iba a vivir posteriormente. Porque el fuego estuvo más que presente en las calles de París y no solo por las bengalas. Casi 700 incendios, se dice pronto. De todos ellos, más de 260 fueron en vehículos.

"Bárbaros con malas intenciones"

Alguno en las inmediaciones de los Campos Elíseos, donde se concentraba ya una gran cantidad de gente para 'celebrar' la Champions League. Algunos sí iban a eso, pero otros, como dijo Bruno Retailleau, eran "bárbaros" que no querían "ver el partido". Que tenían "malas intenciones".

Como las de saquear. Las de entrar en una tienda de ropa, de calzado, en un acto que acabó con unos 30 detenidos. O las de golpear a un bombero en una vergonzosa imagen. Se escuchó incluso el fuego de los morteros en las calles de París.

Al final, los números son los números. Y dicen que hay casi 200 heridos con la cifra de detenidos en 559 por diversos altercados. Y sí, también hay muertos. Al menos dos. Una mujer perdió la vida en París tras ser golpeada mientras conducía un vehículo; un joven de 17 años murió en Dax, al suroeste de Francia, después de recibir una puñalada.

Atropello múltiple en Grenoble

Porque los disturbios no solo tuvieron lugar en París. Porque se extendieron a diversos lugares del país. Uno de esos sitios fue Grenoble, donde un conductor atropelló con un coche a cuatro personas de la misma familia. Huyó por temor a ser linchado por la multitud, pero posteriormente se entregó de forma voluntaria.

En Nantes, lo mismo. En dicha ciudad, los 'aficionados' del PSG vandalizaron un autobús público. Porque los vehículos eran uno de sus objetivos. Porque incluso llegaron a bloquear un tramo de la autopista de circunvalación de París.

Así fue la noche. Una noche que antes de cumplirse la media hora de partido ya dejó algún que otro disturbio. Una en la que hasta 22 miembros de la Policía resultaron heridos. Uno de ellos, de hecho, está en coma inducido después de que le alcanzase un petardo.

Fuego en un vehículo en las celebraciones del PSG

Hay cuatro antidisturbios heridos. Un gendarme móvil, con el hombro dislocado. Un agente motorizado, con la pierna rota por caerse de una moto. Un policía, herido en un ojo con un trozo de vidrio... y así más, como un último agente herido por un proyectil todavía sin identificar.

"A causa de los acontecimientos que afectan a París estamos recibiendo un gran número de llamadas. Si no es urgente, le pedimos que libere la línea de emergencia", declaraban los Bomberos de la capital de Francia en X.

Una final con poca historia

Poco caso le hicieron a Ousmane Dembélé, una de las estrellas del equipo de Luis Enrique, cuando pidió calma al final del partido ante el Inter de Milán. Poco caso a tenor de lo sucedido durante la noche. Una que a saber si tiene su ampliación durante la jornada del domingo cuando los campeones de Europa celebren la Champions con sus aficionados.

El PSG se impuso con muchísima claridad al Inter de Milán en la final de Múnich, en un envite que no tuvo más historia que lo que tardó Achraf en marcar el primero. Los italianos no se presentaron al partido, y los de París se impusieron por 5-0 en la mayor goleada que se recuerda en un partido de estas características.