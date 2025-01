No había aparecido públicamente

Horst Jan Winter, el misterioso donante de la ultraderechista AfD que envió casi un millón de euros

Los detalles El tesorero de AfD, Carsten Hütter, dijo a la revista 'Der Spiegel' que el donante no es miembro del partido y que hasta ahora no lo conocía. Hütter no quiso precisar si el dinero fue girado desde una cuenta personal de Winter o de una empresa.