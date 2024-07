La princesa de Dubai, Sheikha Mahra, ha anunciado su divorcio del jeque Mana Al Maktoum a través de su cuenta oficial de Instagram. La noticia ha generado un gran revuelo en los medios de Oriente Medio y en las redes sociales, donde la princesa cuenta con más de 537.000 seguidores.

"Querido marido, como estás ocupado con otras compañías (...) Me divorcio, me divorcio y me divorcio. Cuídate, tu exmujer", escribió Mahra en su publicación, utilizando la fórmula del triple 'talaq' (divorcio) según la tradición islámica. La relación de la pareja, que culminó en una boda lujosa en junio de 2023 con un costo de más de 50 millones de dólares, ha terminado poco más de un año después.

La princesa Mahra, de 24 años, ha eliminado todas las imágenes de su marido en las redes sociales, incluyendo las de su boda y luna de miel. La pareja tiene una hija de dos meses, nacida el pasado 1 de mayo, de la que Mahara había presumido en sus redes hace poco.

Mientras tanto, Mana Al Maktoum no ha emitido ningún comunicado público sobre la separación, manteniéndose en silencio tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

Este divorcio llega en un contexto de creciente visibilidad y protagonismo de las mujeres en la sociedad emiratí. Desde febrero del año pasado, el divorcio "libre" es legal en Dubai, y Mahara se posiciona como una pionera en ejercer este derecho en el ámbito público. Su decisión de anunciar el divorcio en Instagram refleja una libertad poco común entre las mujeres emiratíes, respaldada por su considerable fortuna personal y su estatus como la favorita de su padre, el emir de Dubai, Mohamed bin Rashid Al Maktum.

El emir de Dubai no es ajeno a la controversia, habiendo protagonizado él mismo un sonado divorcio en 2021, cuando la princesa Haya Bint Al Husein de Jordania huyó al Reino Unido alegando maltrato. El emir tuvo que pagar 650 millones de dólares en uno de los divorcios más caros de la historia.

La familia real emiratí sigue bajo el escrutinio internacional, especialmente tras los incidentes relacionados con las hijas del emir. En 2021, la princesa Latifa Al Maktum denunció en una serie de vídeos que estaba retenida contra su voluntad tras intentar escapar del país en 2018. Asimismo, las tensiones con la princesa Haya llevaron a disputas legales en los tribunales británicos, subrayando los conflictos internos de la familia gobernante de Dubai.