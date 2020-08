La hermana mayor del presidente de EEUU Maryanne Trump Burry ha criticado al líder estadounidense en unas grabaciones en las que se puede escuchar cómo dice que "no tiene principios" y que "no se puede confiar en él".

Se trata de unos audios de 2018 y 2019 que ha publicado este sábado The Washington Post y que grabó en secreto su sobrina Mary Trump, quien recientemente ha publicado un libro criticado al presidente. Unas memorias tituladas 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man' -Siempre demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo- donde describe la "familia tóxica" en la que se crió el mandatario.

En una de las grabaciones, la mujer de 83 años, critica la política de inmigración de su hermano donde muchos niños inmigrantes fueron separados de sus padres. "Todo lo que quiere hacer es apelar a su base. No tiene principios. Ninguno. Ninguno. Y su base, quiero decir, Dios mío, si fueras una persona religiosa, querrías ayudar a la gente, no hacer esto", dice Maryanne que cree que el presidente nunca ha leído sus opiniones sobre casos de inmigración: "¿Qué ha leído?", le pregunta Mary Trump. "No. No lee", responde Barry.

También critica "sus malditos tuits y mentiras". "Estoy hablando con demasiada libertad, pero ya sabes, el cambio de historias, la falta de preparación, la mentira, mierda", señala. "Es la falsedad de todo. Es la falsedad y la crueldad. Donald es cruel", añade en los audios.

Además, en las grabaciones comentan las declaraciones que hace Mary Trump, de 55 años, en su libro sobre el presunto pago que hizo su tío a una persona para que realizara el examen de ingreso a la universidad por él. "Entró en la Universidad de Pensilvania porque hizo que alguien le realizara los exámenes", comenta Barry sugiriendo que recuerda el nombre.

Las grabaciones han salido a la luz un día después de que Robert Trump, hermano menor de Maryanne y el presidente, fuera conmemorado en una ceremonia en la Casa Blanca tras su fallecimiento hace unos días. Fue Robert precisamente el que intentó parar la publicación del libro de Mery sin éxito. Se vendieron casi un millón de copias el día de la publicación de las memorias que la Casa Blanca calificó de "falsedades".

Por su parte, Donald Trump ha rechazado las grabaciones a través de un comunicado. "Todos los días es otra cosa, a quién le importa. Extraño a mi hermano y seguiré trabajando duro por el pueblo estadounidense. Y agrega: "No todo el mundo está de acuerdo, pero los resultados son obvios. Nuestro país pronto será más fuerte que nunca ", concluye.