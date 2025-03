Ham-dan Ballal denuncia torturas tras ser agredido y detenido: "Me pusieron una tela en las manos y me vendaron los ojos"

Ham-dan Ballal, el cineasta palestino ganador de un Oscar por su documental 'No Other Land', ya ha sido liberado. Visiblemente dolorido, con la cara hinchada y cojeando. Así ha salido Ballal este martes de la comisaria militar israelí donde ha estado retenido tras sufrir una paliza por parte de un grupo de colonos.

Primero fue un ataque conjunto de colonos y soldados israelíes. Iban a por él, a por Ham-dan Ballal. Muchos, a pedradas. Un grupo de activistas judío-estadounidenses trataban de evitar la agresión. Esa escena se produjo justo antes de que los colonos y militares le dieran una paliza dentro de su propia casa en Masafer Yatta, es la aldea donde se rodó 'No Other Land', su oscarizado documental que refleja la lucha de los palestinos que viven allí contra la ocupación israelí.

Bueno pues, cuando estaba siendo atendido por paramédicos tras la agresión de los colonos, varios soldados israelíes se lo llevaron arrestado. A él. A la víctima. Su relato es de terror: "Me pusieron una especie de tela en las manos y también me vendaron los ojos. Me dejaron sentado debajo del aire acondicionado toda la noche. Tenía frío".

"Me estuvieron pegando durante quince o veinte minutos", relata Ballal y otros periodistas en Susiya, tras su puesta en libertad esta tarde. "Los soldados me dijeron cállate, estás bajo arresto. Les insistí en que necesitaba un médico porque tenía mucho dolor, pero me lo negaron", dice el activista, quien permaneció maniatado y con los ojos vendados durante horas.

Ballal reconoce también que es la primera vez que sufre un ataque de tal magnitud y dice que después de ganar el Óscar sus vidas "está claro que corren peligro".