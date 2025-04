Hamás publica un nuevo vídeo de un rehén mientras las negociaciones con Israel para un alto el fuego siguen estancadas

La organización islamista Hamás ha publicado un nuevo vídeo de un rehén. En esta ocasión, se trata del colombiano-isarelí Elkana Bohbot quien, mientras las negociaciones para un nuevo alto el fuego siguen estancadas, ha mandado un mensaje en el que es el tercer documento en el que aparece desde la ruptura de la tregua hace ya más de un mes.

"Mi querida esposa, escúchame. Quiero que sepas que sueño contigo todos los días y a todas horas. Eres mi heroína. Estoy obsesionado con verte. Seguid luchando por mí", dice entre sollozos Bohbot mientras simula estar manteniendo una conversación telefónica.

Sentado en la habitación, Bohbot añade: "Quiero que sepas que he apelado al Estado, al Gobierno, a la Unión de Trabajadores... a todo el mundo. Incluso al Ejército, del que he escuchado que está presentando cartas de renuncia. Esto es bueno. Me he dado cuenta de que les importamos más que el Gobierno".

Y pide hablar con su madre y con su hijo: "Mi querida madre... sé que estás luchan por mí, como siempre has hecho".

Un rehén israelí-estadounidense, desaparecido

Antes del vídeo de Bohbot, quien obtuvo en febrero la nacionalidad colombiana, Hamás ha informado de la desaparición de un rehén israelí-estadounidense después de un ataque hebreo en la Franja de Gaza "dirigido directo contra su ubicación".

"Recuperamos el cuerpo de un mártir asignado a la custodia del prisionero Edan Alexander. Se desconoce su destino", han expuesto en un comunicado en el que avisan de que la vida de los rehenes están en peligro por los "incesantes ataques aéreos" del Ejército.

En el enclave todavía quedan 59 prisioneros en manos de las milicias palestinas, de los que Israel estima que 24 siguen con vida. Su entrega estaba contemplada en la segunda fase del acuerdo de alto el fuego que los hebreos bloquearon a comienzos de marzo.

Hamás muestra su predisposición a liberar a los rehenes

Hamás ha admitido estar dispuesto a negociar con Israel un acuerdo para liberar a todos los prisioneros cautivos en Gaza, a cambio de "un cese completo de la guerra" y de una "retirada total" de las tropas de Israel de la Franja.

Así lo confirmaron en el canal de Telegram del grupo islamista por medio de Khalil al Hayya, jefe de la delegación negociadora del grupo, donde además afirman que rechazan "acuerdos parciales" del alto el fuego.

En dicho documento, acusa a Netanyahu de "continuar la guerra de exterminio y hambre, incluso si el precio es el sacrificio de todos sus rehenes". Asegura, además, que Hamás no será parte "de la implementación de esta política".

La postura de Hamás llega después de la última propuesta de acuerdo para un alto el fuego de Israel, que ofreció 45 días de tregua en los que Hamás liberaría a 10 rehenes vivos en la primera semana y se negociaría un alto el fuego permanente, que englobaría el desarme del grupo islamista.