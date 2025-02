Hamás libera a los seis rehenes israelíes previstos y completa la primera fase del alto el fuego

Hamás ha completado la primera fase del alto el fuego con la liberación de los seis rehenes israelíes previstos para este sábado. El movimiento islamista palestino ha realizado la entrega en el centro y en el sur de la Franja de Gaza dentro del séptimo intercambio por presos palestinos en el marco de la tregua que hay en estos momentos en el enclave.

A las nueve de la mañana ha comenzado la liberación de los rehenes israelíes. Ha sido en Rafah, cuando se ha entregado a Avera Mengistu y a Tal Shoham. El primero, ciudadano etíope-israelí de 37 años, lleva detenido desde que en 2014 decidiera entrar por su cuenta al enclave, donde una patrulla de Hamás le detuvo. El segundo, de 39 años y con doble ciudadanía árabe-israelí, fue secuestrado en Beeri, durante el ataque palestino contra Israel el 7 de octubre de 2023.

"Deseamos que Tal y sus seres queridos puedan superar juntos las atrocidades indecibles que han vivido, lejos de la esfera pública. Reiteramos nuestro llamamiento a la plena aplicación del acuerdo del alto el fuego y de los rehenes, incluido un pronto acuerdo sobre la aplicación de la segunda fase", ha expresado el Gobierno de Austria mediante un comunicado tras la liberación de Shoham.

Posteriormente, en Nuseirat, han liberado a Eliya Cohen, Omer Wenkert y Omer Shem Toy, entregados en un convoy humanitario en medio de una gran multitud. De una de las mayores multitudes que ha habido desde que diera comienzo el proceso de intercambio de prisioneros.

Los tres fueron secuestrados en el festival de música Nova, el día 7 de octubre, en uno de los epicentros que representaron el detonante de la guerra en Gaza.

El sexto rehén, entregado de manera privada

El sexto de los rehenes, Al Sayed, ha sido entregado de manera privada a los responsables humanitarios por tratarse de un caso especial. Sayed es un beduino israelí, detenido por Hamás en 2015 tras entrar en el enclave. Hamás ha explicado que esto se ha hecho así como muestra de respeto, por su condición de ciudadano árabe israelí.

Algo que no ha gustado al ejército de Israel: "Hamás no celebrará su 'ceremonia' por el rehén Hisham al Sayed por respeto a la comunidad beduino-israelí, para no exponerlo a esta experiencia deshumanizante y traumática. ¿Dónde estaba ese 'respeto' cuando le mantuvieron como rehén durante más de una década? ¿O cuando secuestraron y asesinaron a muchos árabes-israelíes el 7 de octubre?"

Israel liberará a más de 600 prisioneros palestinos

Por estos seis rehenes, Israel va a dejar en libertad a un total de 602 presos palestinos. La mayoría de ellos, detenidos después de estallar la guerra. En concreto, se excarcelará a 445 gazatíes detenidos desde el 7 de octubre de 2023, más 50 presos condenados anteriormente a cadena perpetua y otros 60 con largas sentencias antes de que estallase el conflicto.

La primera fase del alto el fuego tenía una duración prevista de 42 días, tiempo que llega a su fin en una semana sin que haya un acuerdo a la vista para una segunda fase. En ese sentido, Abdul Latif al Oanou, portavoz de Hamás, ha expresado cuál es su postura y se abre a un "proceso de intercambio amplio e integral en un solo paquete basado en el cese definitivo de la guerra, la retirada de la ocupación y la reconstrucción de la Franja", según dijo en un comunicado previo a las liberaciones que recoge el diario 'Filastín'.

El cuerpo de Shiri Bibas, ya con su familia

Además, la familia de Shiri Bibas ha confirmado que el cadáver de la mujer está ya en casa, después de que el miércoles, cuando debía ser entregada, se demostrase que los restos mortales no eran los suyos.

Israel ha confirmado, después del análisis pertinente por parte del instituto forense Abu Kaber de Tel Aviv, que el cuerpo entregado el viernes por Hamás sí corresponde a Shiri Bibas, la rehén israelí de orígenes argentinos que debía haber sido entregado el miércoles junto con el de sus dos hijos, Ariel y Kfir, y el de Oded Lifsthiz.