Hacerse un vídeo en la favela más grande de Río de Janeiro por 60 dólares: la 'moda' que romantiza y monetiza la pobreza

Los detalles Subir hasta la terraza de una casa en Rocinha se ha convertido en una atracción turística más y el objetivo de la gente que se graba es triunfar en redes sociales.

En la favela de Rocinha, en Río de Janeiro, se ha popularizado una nueva atracción turística: grabar vídeos en una terraza que evoca la película 'Ciudad de Dios'. Estos vídeos, capturados con drones, muestran a turistas e influencers realizando diversas actividades, desde desfiles hasta campañas publicitarias, con el objetivo de triunfar en redes sociales. A pesar de que acceder al famoso balcón cuesta 60 dólares y requiere esperar largas horas, muchos consideran que vale la pena, ya que los vídeos obtienen millones de visualizaciones. Este fenómeno ha generado un debate sobre el turismo de pobreza y la romantización de la miseria.

Todos los vídeos empiezan igual. Se abre la puerta y aparece el turista de turno. Unos bailan, otros desfilan y los influencers incluso aprovechan para hacer una campaña publicitaria. En uno de ellos, tal y como se puede ver en las imágenes que acompañan a la noticia, una chica se quita la toalla y muestra su vestido, tras lo que, acto seguido, aparece la marca.

Son vídeos grabados en el mismo lugar con un dron que al final descubre el enclave: la terraza de una casa en Rocinha, la favela más grande de Río de Janeiro, donde un balcón con una silla en medio es una referencia directa a la película 'Ciudad de Dios'.

Subir hasta allí se ha convertido en una atracción turística más y el objetivo de la gente es triunfar en las redes sociales, o, dicho de otra forma, convertir la pobreza en un decorado 'instagrameable'.

Así, son muchos los que optan por romantizar y monetizar la pobreza con estos vídeos que cuestan 60 dólares. Hay que esperar horas en una fila para acceder al famoso balcón, pero parece que les merece la pena, ya que luego estos vídeos cuentan con millones de visualizaciones, lo que pone sobre la mesa el debate sobre el turismo de pobreza.

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