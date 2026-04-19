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Para triunfar en redes

Hacerse un vídeo en la favela más grande de Río de Janeiro por 60 dólares: la 'moda' que romantiza y monetiza la pobreza

Los detalles Subir hasta la terraza de una casa en Rocinha se ha convertido en una atracción turística más y el objetivo de la gente que se graba es triunfar en redes sociales.

Una mujer se graba un vídeo en una favela de Río de Janeiro
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Todos los vídeos empiezan igual. Se abre la puerta y aparece el turista de turno. Unos bailan, otros desfilan y los influencers incluso aprovechan para hacer una campaña publicitaria. En uno de ellos, tal y como se puede ver en las imágenes que acompañan a la noticia, una chica se quita la toalla y muestra su vestido, tras lo que, acto seguido, aparece la marca.

Son vídeos grabados en el mismo lugar con un dron que al final descubre el enclave: la terraza de una casa en Rocinha, la favela más grande de Río de Janeiro, donde un balcón con una silla en medio es una referencia directa a la película 'Ciudad de Dios'.

Subir hasta allí se ha convertido en una atracción turística más y el objetivo de la gente es triunfar en las redes sociales, o, dicho de otra forma, convertir la pobreza en un decorado 'instagrameable'.

Así, son muchos los que optan por romantizar y monetizar la pobreza con estos vídeos que cuestan 60 dólares. Hay que esperar horas en una fila para acceder al famoso balcón, pero parece que les merece la pena, ya que luego estos vídeos cuentan con millones de visualizaciones, lo que pone sobre la mesa el debate sobre el turismo de pobreza.

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