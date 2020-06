La protesta antirracista de este sábado en Londres se saldaba con choques y disturbios después de que elementos de la ultraderecha convocaran una contraprotesta en la capital británica, donde se vivieron enfrentamientos entre ambos grupos. La jornada, sin embargo, dejaba también una simbólica imagen que rápidamente se ha vuelto viral: la de un manifestante negro que auxilió a uno de extrema derecha que había caído al suelo.

El protagonista de la imagen es Patrick Hutchinson, un entrenador personal cuyo gesto ha sido muy aplaudido en las redes sociales. En medio del caos, Hutchinson levantó a hombros al manifestante herido, presuntamente ultraderechista, que estaba tirado en el suelo, y le llevó hasta un lugar seguro. "Su vida estaba en peligro. Le recogí, le puse sobre mis hombros y fui hacia la Policía con él", ha explicado a 'Channel 4'.

"Hoy salvamos una vida", señalaba Hutchinson en Instagram, donde numerosas personas le han felicitado por su hazaña. "No es negros contra blancos, es todos contra los racistas", escribió:

Entrevistado por la 'BBC', el hombre al que ya muchos conocen como un héroe ha explicado que sus amigos, que acudieron con él a la protesta, crearon una barrera alrededor del hombre para evitar que fuera pisoteado. Fue entonces cuando él intervino y le recogió del suelo, con sus amigos escoltándole hasta que pudo sacarle de la aglomeración. Según explicó, habían decidido acudir para "supervisar a los más jóvenes y asegurarnos de que no se metían en problemas". "Hicimos lo que teníamos que hacer, evitamos que una persona muriera", resumió.

"Solo pensaba en que había un ser humano en el suelo. No iba a acabar bien si no hubiéramos intervenido", aseguró a la citada cadena británica. "No tenía otro pensamiento que no fuera llevarle a un lugar seguro", apuntó.

Pese a los instantes de tensión vividos durante el altercado, según ha afirmado a 'Channel 4', Hutchinson no se detuvo a pensar en el miedo ante la situación. "No lo piensas en ese momento, haces lo que tienes que hacer", aseveró, haciendo una reflexión sobre el homicidio de George Floyd a manos de la Policía en EEUU, que ha generado una oleada de protestas por todo el mundo.

"Si los otros tres agentes de policía que estaban ahí de pie cuando George Floyd fue asesinado hubieran pensado en intervenir y detener a su compañero de hacer lo que estaba haciendo, como hicimos nosotros, George Floyd seguiría vivo hoy", sentenció.

"Solo quiero igualdad. Ahora mismo la balanza está desequilibrada de forma injusta. Solo quiero que las cosas sean justas para mis hijos y mis nietos", concluyó.