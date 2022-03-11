Україна переживає справжню гуманітарну кризу, спричинену вторгненням і подальшою війною, організованою російським урядом Володимира Путіна, щоб захопити країну. Ситуація, яка змусила мільйони українців покинути свої домівки, своє життя, щоб уникнути захоплення чи вбивства в умовах постійних нападів, які відбуваються практично по всій країні.За даними ООН, з початку конфлікту вже зареєстровано понад два мільйони біженців; людей, які після перетину українського кордону були переміщені на інші безпечні європейські території.

Саме перед обличчям цього заклику про допомогу, надісланого всім українським населенням, багато людей – і не лише уряди та установи – активізувалися, щоб допомогти якомога більше перед обличчям цієї драми: надіславши гроші, їжу, одяг, ліки та всі види товарів першої необхідності для безпеки та догляду. Але також організувалися, щоб допомогти у переміщенні українських біженців до інших країн або прийняти їх, коли вони прибули до місця призначення.

Від laSexta та Atresmedia ми також мобілізувалися для боротьби з цією серйозною ситуацією. З одного боку, з підготовкою путівника з усією необхідною інформацією для українців, які бажають в’їхати та проживати в Іспанії. З іншого боку, співпрацюючи з Комітетом з надзвичайних ситуацій, до складу якого входять шість неурядових організацій (Дитячі організації SOS, Educo, Doctors of the World, Oxfam Intermón, Plan International і World Vision), які об’єднуються, щоб запропонувати механізм швидкого реагування на надзвичайні ситуації, які посилити підтримку громадян у різних гуманітарних кризах.

Інформація від Європейського Союзу для людей, які тікають від війни в Україні

Люди, які тікають від війни в Україні та переїжджають до Європейського Союзу, можуть отримати доступ до посібника, підготовленого Європейською комісією, де вони знайдуть ключову інформацію про свої права після перетину кордону з країною ЄС, умови тимчасового захисту та заяву про міжнародний захист, а також права на подорожі в межах Європейського Союзу. А також рекомендації та поради щодо підготовки до виїзду з України або інформація про безкоштовні варіанти проїзду, які пропонують європейські транспортні компанії.

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Керівництво з прийому, захисту та проживання українських біженців

Уряд Іспанії вже активував протокол прийому та догляду за українськими біженцями, які, рятуючись від війни, вирішують переїхати до Іспанії. У «Посібнику з тимчасового захисту та прийому біженців в Іспанії» детально описані основні правила, документація та інформація, необхідні для переміщених українців в Іспанії.

- Документи, необхідні для в'їзду в Іспанію: людям з українським громадянством, які бажають в'їхати в цю країну, віза не потрібна, якщо у них є біометричний паспорт. Якщо у них немає цього чи інших проїзних документів, вони можуть звернутися до консульської установи країни, яка межує з Україною (в тому числі Польщі, Румунії чи Угорщини), де вони детально вивчать ситуацію та діятимуть відповідно. У випадку неповнолітніх необхідне свідоцтво про народження або інший документ, що свідчить про сімейні зв’язки чи тип стосунків з опікунами чи особами, які їх супроводжують.

- Права в Іспанії під час тимчасового захисту: люди з українським громадянством, які в'їжджають в Іспанію під час режиму тимчасового захисту, можуть отримати дозвіл на проживання та роботу, який буде дійсним протягом дії зазначеного захисту. Крім того, вони мають право працювати на себе чи на когось іншого, право на пільги, включені в систему прийому, право на медичне обслуговування, а для осіб віком до 18 років – право на освіту на рівних умовах.

- Хто може подати заявку на тимчасовий захист: особи з українським громадянством, які перебували в Іспанії до 24 лютого 2022 р. (за візою, як туристи, або в відрядженні) і не змогли повернутися до своєї країни через війну, українці, які перебували в нелегальному стані в Іспанії і не можуть повернутися в Україну через конфлікт і вихідці з третіх країн або особи без громадянства, які до цього часу легально проживали в Україні і які не можуть повернутися до місця свого походження на безпечних умовах. Сюди входять члени їхніх сімей (за винятком людей, які перебувають у нелегальному положенні).

- Як отримати доступ до системи прийому: Процедури доступу до системи прийому міжнародного захисту включають першу оцінку відповідності вимогам і потребам людей, які запитують доступ, а потім направлення на посаду прийому. Щоб здійснити цю першу оцінку, особі необхідно зв’язатися з органом, який надає цю послугу в провінції, зі списком яких можна ознайомитися на веб-сайті міністерства.

- Процедура системи прийому переміщених осіб: здійснюється в два етапи залежно від рівня автономності людей: Перша стадія передбачає прийом в одному з пунктів, в якому будуть забезпечені основні потреби а також буде надана допомога особі,

прийнятій в систему, в набутті навичок, необхідних для самостійного проживання. Друга стадія починається коли перебування особи в пункті прийому закінчується, але вона ще потребує економічної допомоги для оплати оренди житла і забезпечення основних потреб.

PDF: Часті запитання українською мовою

Інформація BOE про перетин кордону між ЄС та Україною

Важлива Інформація після поселення в Іспанії

- Номер телефону екстреної допомоги в Іспанії: 112

- Телефон поліції: 091

- Номер телефону для жертв гендерного насильства: 016

- Контактні дані Посольства України в Іспанії:

Адреса: Calle Ronda de Abubilla, 52. Поштовий індекс: 28043. Мадрид, Іспанія

Телефоны: +34917489360 / +34913887178

Інші телефони, які зацікавлять переселенців з України

Співпрацювати з комітетом з надзвичайних ситуацій

Цей орган запровадив різні способи надання допомоги щоб надати швидшу та

ефективнішу відповідь, щоб задовольнити поточні потреби та потреби постраждалих

від кризи в Україні. Тут у вас є необхідні дані, щоб допомогти українцям через цей

сервіс.

- Переказ: ES24 2100 5731 7202 0035 4082

- Бізум: код 02076

- Телефон: 900-595-216

- SMS: слово «РАЗОМ» на номер 28014

– Веб-сайт: www.comiteemergencia.org

Інформація про прийом українських біженців

Іспанська кооперація, яка залежить від Міністерства закордонних справ, повідомила громадянам Іспанії інформацію про допомогу в кризі в Україні. Незалежно від того, чи бажаєте ви співпрацювати як громадянин, установа чи компанія, ви можете отримати доступ до низки рекомендацій та корисних даних, щоб спрямувати свій внесок у найефективніший спосіб:

Рекомендації Іспанської кооперації щодо допомоги в українській кризі

Ми також пропонуємо інформацію про різні платформи, які працюють для обробки та полегшення процесу евакуації та прийому українських біженців, які тікають від війни. Такі організації, як «Разом за життя», «Infancia de Nad», «Ходімо з нами», «SOS-дитячі села», «Expoaction», «Діти України та Андалусії» або «CREATE Ciudad Real to help children» запустили різні довідкові процедури та інформацію, яку можна прочитати, натиснувши на кожну з їх назв.