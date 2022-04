El presidente ucraniano ha intervino en la gala de los premios Grammy con un mensaje grabado en el que ha llamado a los presentes a no guardar silencio por la invasión rusa en su país y "a contar la verdad en sus letras" porque "no hay nada más opuesto a la guerra que la música". Así se ha pronunciado desde el MGM Gran Garden Arena de Las Vegas (EEUU) después de que muchos recriminaran que en la última edición de los Óscar, la Academia se limitara a guardar un minuto de silencio por los fallecidos en la guerra. "Nuestros músicos no se visten de traje, han tenido que salir a luchar para defender la libertad de poder amar, vivir y que su música sea escuchada", ha señalado Volodímir Zelenski.