El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este martes que la guerra rusa contra su país "comenzó en Crimea y debe terminar con Crimea" liberada, y alertó de que no habrá una paz duradera en el Mediterráneo mientras Rusia pueda usar ese territorio ucraniano ocupado en 2014 como su "base militar". "La presencia de ocupantes rusos en Crimea es una amenaza para toda Europa y para la estabilidad global. La región del Mar Negro no puede ser segura mientras Crimea esté ocupada. No habrá una paz estable y duradera en muchos países a orillas del mar Mediterráneo mientras Rusia pueda utilizar nuestra península como su base militar", dijo Zelenski en su habitual discurso nocturno divulgado por medios oficiales. (EFE)