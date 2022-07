"Estoy aquí como ministra alemana de Exteriores junto con mis colegas europeos para dejar claro que no dejaremos la escena internacional en manos de Rusia (...) y sobre todo no permitiremos que el presidente ruso sume al mundo en el caos con su guerra de agresión", dijo en un comparecencia ante los medios. Baerbock subrayó la importancia de este encuentro de ministros de Exteriores del G20 en Indonesia en un momento en el que "la guerra no ha sumido únicamente a Ucrania en el desastre, sino que ha alterado completamente el mundo entero".