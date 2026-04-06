Guerra de Rusia-Ucrania, en directo | Rusia ataca Ucrania con casi 100 drones y causa tres heridos en Odesa

41 mineros atrapados tras un ataque ucraniano en la región de Luhansk Ucrania atacó la mina de carbón Bilorichenska en la región de Luhansk, bajo control ruso, dañando una subestación eléctrica y dejando a 41 mineros atrapados bajo tierra, informó el lunes un funcionario designado por Rusia. "Todos los servicios pertinentes están tomando medidas para rescatar a los mineros y restablecer el suministro eléctrico en la mina", declaró Leonid Pasechnik, jefe de la región, nombrado por Moscú. Añadió que ya se había establecido contacto con los mineros y que contaban con agua potable. Reuters Compartir en X

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Ucrania niega estar detrás de los explosivos hallados en el gasoducto de Serbia Ucrania aseguró este domingo que no tiene nada que ver con los dos grandes paquetes de explosivos que fueron hallados en las inmediaciones de un gasoducto en el norte de Serbia, cerca de Hungría, que abastece a ambos países con gas natural ruso. "Rechazamos categóricamente los intentos de vincular falsamente a Ucrania con el incidente de explosivos encontrados cerca del gasoducto TurkStream en Serbia. EFE Compartir en X

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Hungría acusa a Ucrania de preparar un sabotaje contra el gasoducto que les lleva gas ruso desde Serbia El Gobierno húngaro acusó este domingo a Ucrania de preparar un sabotaje contra el gasoducto que lleva gas ruso a Hungría a través de Serbia, después de que las autoridades de este último país dijeran haber hallado explosivos cerca de la infraestructura. "Este intento de atentado terrorista se inscribe perfectamente en una serie de acciones con las que los ucranianos intentan constantemente cortar el suministro de gas y petróleo desde Rusia a Europa", afirmó el ministro magiar de Exteriores, Péter Szijjártó, en un vídeo publicado en redes sociales tras participar en una sesión extraordinaria del Consejo de Defensa. EFE Compartir en X

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Zelenski llega a Damasco para mantener reuniones sobre seguridad y cooperación económica El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aterrizó este domingo por sorpresa en Damasco, donde mantendrá reuniones sobre seguridad y cooperación económica, anunció el propio mandatario en su cuenta de la aplicación Telegram. "Hoy en Damasco. Continuamos nuestra activa diplomacia ucraniana en favor de una seguridad real y la cooperación económica", escribió debajo de un vídeo que le muestra bajando la escalerilla del avión y a las autoridades sirias saludándolo sobre una alfombra roja. EFE Compartir en X

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Al menos dos muertos tras el ataque de un dron a un buque en el mar de Azov Al menos dos personas han muerto como consecuencia de un ataque de un dron que ha causado el hundimiento del buque 'Volgo Balt', que estaba cargado con trigo. Los servicios de emergencia rusos han informado de que el buque estaba a unas 300 millas al norte de Kerch cuando se produjo el incidente, informa la agencia de noticias rusa TASS. Nueve miembros de la tripulación han podido ser evacuados en un buque de rescate y están ya en la región de Jersón, en el sur de Ucrania bajo control ruso. Europa Press Compartir en X

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Rusia admite su interés en el futuro político de Armenia El Kremlin reconoció este domingo estar interesado por el rumbo político de Armenia después de ligeras fricciones entre Moscú y Ereván por la supuesta incompatibilidad entre el acercamiento a la Unión Europea (UE) y la membresía de determinadas uniones que involucran a Rusia. "Es de gran interés para nosotros el rumbo que tome el liderazgo armenio", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa local, citado por TASS. EFE Compartir en X

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Ucrania ataca instalaciones de la petrolera Lukoil y un oleoducto en el oeste de Rusia Las autoridades rusas han confirmado incendios en dos instalaciones de la petrolera Lukoil en la región rusa de Nizhni Novgorod, escenario de una ola de ataques ucranianos que han comprendido más de una treintena de aviones no tripulados en las primeras horas de este domingo. El gobernador de la región, Gleb Nikitin, ha precisado que los incendios fueron provocados por la caída de restos en llamas de drones derribados y que también han resultado afectados algunos edificios residenciales y una planta eléctrica. El gobernador de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, también ha confirmado ataques ucranianos contra el puerto de Primorsk, donde se ha incendiado un oleoducto pero las llamas están bajo control. En total, la defensa aérea de la región ha repelido en las últimas horas 19 ataques de drones ucranianos. Europa Press Compartir en X

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Aliados piden a Kyiv que suspenda ataques a refinerías rusas por aumento precios del crudo Aliados de Ucrania han pedido a Kyiv que suspenda sus ataques con drones contra refinerías de petróleo rusas debido al aumento de los precios globales del crudo provocado por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que ha extendido el conflicto a los países del golfo Pérsico y bloqueado el estrecho de Ormuz, por el que pasaba el 20 % del petróleo mundial. Según recogen medios ucranianos como The Kyiv Independent, Kirilo Budánov, el jefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo a la agencia Bloomberg que Kyiv ha recibido solicitudes de aliados para detener su campaña de ataques contra la infraestructura energética en territorio ruso por el incremento de precios. "Respondamos a esto de forma diplomática. Estamos recibiendo ciertas señales al respecto", afirmó Budánov, sin ofrecer más detalles ni revelar los países que han pedido a Ucrania esta pausa. EFE Compartir en X

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Drones ucranianos impactaron contra tres infraestructuras petrolíferas en Rusia Drones ucranianos impactaron esta noche contra dos refinerías en la región de Nizhni Nóvgorod, a unos 350 kilómetros al este de Moscú) y un oleoducto en la región de Leningrado, a orillas del mar Báltico. "Los restos (de un dron derribado) que cayeron dañaron dos instalaciones de Lukoil, provocando incendios posteriores. El fuego ya está controlado", comunicó el gobernador de Nizhni Nóvgorod, Gleb Nikitin, citado por TASS. El gobernador explicó que rechazaron 30 drones ucranianos que atacaron el distrito industrial donde se encontraban las refinerías. Además, en la misma región fue dañada una central termoeléctrica y varios edificios residenciales. Por su parte, el gobernador de Leningrado, Alexandr Drozdenko, informó que un dron abatido cayó sobre un oleoducto cerca de la ciudad de Primorsk. EFE Compartir en X

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Rusia ataca Ucrania con casi 100 drones y causa tres heridos en Odesa Rusia atacó en las últimas 24 horas Ucrania con casi cien drones, de los que 17 lograron impactar en diez ubicaciones, entre ellas en Odesa, donde resultaron heridas tres personas. Según el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó un total de 93 drones suicidas tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros desde territorio ruso y la ocupada península ucraniana de Crimea. Según datos preliminares, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 76 drones en el norte, sur y este del país. Sin embargo, se registraron impactos de 17 drones de ataque en 10 ubicaciones, así como la caída de restos de drones derribados en tres lugares. Según el jefe de la Administración Militar de la Región de Odesa, Serguí Lisak, la provincia sureña fue uno de los lugares atacados. En su cuenta de Telegram indicó que edificios residenciales en el distrito de Jadzhibei resultaron dañados. Además, tres personas resultaron heridas. EFE Compartir en X

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Erdogan resalta ante Zelenski lo "importante" que es respetar la navegación en el Mar Negro El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, resaltó este sábado en una reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que respetar la navegación en el mar Negro es "importante", en referencia a los ataques atribuidos a Kyiv contra petroleros que transportan crudo ruso. EFE Compartir en X

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La tormenta perfecta golpea la popularidad de Putin La tormenta perfecta -el hartazgo con la guerra, el bloqueo de internet y la contracción de la economía-, han golpeado la popularidad del presidente ruso, Vladímir Putin, y de su partido, Rusia Unida, de cara a las elecciones parlamentarias. A esto hay que sumar el sacrificio de miles de cabezas de ganado de granjas particulares en Siberia, lo que ha desatado la indignación popular, ya que las autoridades veterinarias no hicieron lo mismo con las grandes cooperativas agropecuarias. Según el sondeo realizado por la compañía estatal VTSIOM, sólo un 32,1 % de los rusos mencionaron a Putin entre sus políticos favoritos, cuando hace dos años ese indicador alcanzó el 48,8 %. EFE Compartir en X

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Al menos ocho civiles muertos en ataques rusos a Nikopol y Lugansk Al menos ocho civiles --cinco en Nikopol y tres en Lugansk-- han muerto este sábado en una nueva jornada de ataques cruzados entre las fuerzas militares de Rusia y Ucrania, según han confirmado las autoridades. En el incidente más grave, al menos cinco personas han muerto y otras 22 han resultado heridas este sábado en el este de Ucrania, entre ellas una menor en estado grave, como consecuencia de un bombardeo ruso que ha alcanzado un mercado de la ciudad de Nikopol. El responsable militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, y la Fiscalía General de Ucrania han informado de que el bombardeo ha ocurrido sobre las 09.50 de esta mañana (las 08.50 en la España peninsular y Baleares). Ganzha ha especificado que ocho personas han tenido que ser hospitalizadas con heridas y quemaduras por las explosiones y tres de ellas están graves, incluida una niña de 14 años y dos hombres de 28 y 72 años. Los pabellones comerciales y una tienda resultaron dañados, según ha informado la Fiscalía en su cuenta de Telegram, donde ha informado del comienzo de una investigación por posibles crímenes de guerra. Mientras, en Slobidski, en Járkov, una niña de 11 años ha resultado herida por el impacto de un dron Shahed ruso, según ha explicado el gobernador militar de Járkov, Oleg Sinegubov. "La niña ha sido hospitalizada. Está recibiendo toda la atención médica necesaria", ha resaltado. Sinegubov había informado el viernes de la muerte de otras cuatro personas como consecuencia de los bombardeos rusos en esa zona, mientras que en Kramatorsk murieron otras cuatro personas en la noche del viernes. Europa Press Compartir en X

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Zelenski llega a Estambul para hablar con Erdogan Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha llegado a Estambul para mantener conversaciones con Tayyip Erdogan, presidente turco, tal y como ha informado el portavoz del líder ucraniano. También ha comunicado que Zelenski se va a reunir con el patriarca Bartolomé, el clérigo de mayor rango de la Iglesia Ortodoxa. Reuters Compartir en X

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Cinco muertos y 19 heridos en un bombardeo ruso contra un mercado en Nikopol Al menos cinco personas han muerto y otras 19 han resultado heridas este sábado en el este de Ucrania, entre ellas una menor en estado grave, como consecuencia de un bombardeo ruso que ha alcanzado un mercado de la ciudad de Nikopol. El responsable militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, y la Fiscalía General de Ucrania han informado de que el bombardeo ha ocurrido sobre las 09.50 de esta mañana (las 08.50 en la España peninsular y Baleares). La menor herida ha sido identificada como una joven de 14 años. Los pabellones comerciales y una tienda resultaron dañados, según ha informado la Fiscalía en su cuenta de Telegram, donde ha informado del comienzo de una investigación por posibles crímenes de guerra. El Ejército ruso no ha hecho comentarios sobre este incidente y se ha limitado a confirmar ataques contra instalaciones militares, industriales y energéticas ucranianas utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania y aeródromos militares ucranianos, "así como campamentos de despliegue temporal para unidades militares ucranianas y mercenarios extranjeros" en 142 localidades del país durante las últimas 24 horas. Europa Press Compartir en X

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Al menos cinco muertos y una decena de heridos en una nueva jornada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania Al menos cuatro personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en un ataque aéreo ruso perpetrado a última hora de este viernes contra la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la región de Donetsk, mientras que, en Rusia, un ataque registrado durante la noche en la región de Rostov se salda hasta el momento con un muerto y cuatro heridos. Entre las víctimas mortales en Ucrania figura un adolescente de 16 años que falleció en el hospital debido a la gravedad de las lesiones sufridas, según han precisado la Fiscalía regional de Donetsk en un mensaje difundido en Telegram. El bombardeo también ha causado la muerte de un matrimonio de 71 y 68 años y de una mujer de 45. De acuerdo con la misma institución, el ataque tuvo lugar entre las 18.17 horas y las 18.25 horas (hora local), cuando las fuerzas rusas lanzaron cuatro bombas aéreas del tipo FAB-250 equipadas con munición de racimo sobre distintas zonas de la ciudad. El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, ha confirmado además que cuatro personas resultaron heridas y que el impacto de las bombas ha ocasionado daños en varias viviendas particulares, así como en al menos dos edificios administrativos. "Los rusos están destruyendo todo lo que encuentran a su paso", ha lamentado. En Rusia, al menos una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas como consecuencia de un ataque aéreo registrado durante la noche en la región de Rostov, en el suroeste del país, han comunicado las autoridades locales. El gobernador regional, Yuri Sliusar, ha detallado que el incidente que ha dejado una víctima mortal ha tenido lugar en la ciudad de Taganrog, donde también se contabilizan cuatro heridos --tres residentes locales y un ciudadano extranjero--, tres de ellos en estado grave. Europa Press Compartir en X

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Asciende el número de muertos en Ucrania este viernes a 16 El masivo ataque aéreo ruso, con cientos de drones y misiles lanzados a plena luz del día contra Ucrania, dejó al menos 16 muertos el viernes, según las últimas cifras publicadas por las autoridades. Estos ataques dejaron un muerto en Butcha, cerca de Kyiv, tres en la región de Sumy (norte), dos en las regiones de Zhytomyr y Dnipro (centro), así como ocho muertos en las regiones de Járkiv, Donetsk, Jersón y Zaporiyia, cerca del frente, según las autoridades regionales. Compartir en X

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Zelenski afirma que las bajas rusas de marzo han alcanzado su "nivel más alto" desde el inicio de la guerra Las bajas rusas este marzo han alcanzado su nivel más alto desde el inicio de la guerra, según ha informado este viernes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en sus redes sociales. "Nuestros ataques con drones causaron la muerte o heridas graves de 33.988 militares rusos, mientras que la artillería y otros ataques eliminaron a otros 1.363 ocupantes rusos. Esto supone más de 35.000 bajas rusas en tan solo un mes, y se trata de bajas claramente verificadas", ha comentado el mandatario, que ha asegurado contar con documentación en vídeo de cada uno de estos ataques. Compartir en X

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Paralizados varios centros de exportación de petróleo rusos por los ataques con drones ucranianos Los centros de exportación de petróleo rusos en el Báltico, Ust-Luga y Primorsk, siguen sin poder gestionar los envíos tras una serie de ataques con drones ucranianos, lo que ha obligado a las refinerías del país a buscar rutas alternativas de exportación, según informaron fuentes del sector el viernes. Los ataques han dañado la infraestructura portuaria y se prolongaron durante las dos últimas semanas de marzo, con al menos cinco ataques en Ust-Luga en tan solo 10 días. Según las fuentes, las restricciones a la exportación, junto con las interrupciones en las grandes refinerías, podrían provocar una disminución de la producción petrolera en Rusia. Reuters Compartir en X

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Milei dice que irá "hasta las últimas consecuencias" en el caso de la campaña de desinformación rusa El presidente argentino, Javier Milei, afirmó este viernes que el Gobierno irá "hasta las últimas consecuencias" en el caso de la campaña de desinformación en medios argentinos llevada a cabo por una red rusa en colaboración con actores locales, divulgada en las últimas horas en medios argentinos. "Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal", afirmó en su cuenta de X. La investigación, basada en 76 documentos filtrados a un consorcio de medios internacionales, entre los que se encuentra el argentino Filtraleaks, indica que entre junio y octubre de 2024 la red rusa La Compañía presupuestó 283.000 dólares (unos 245.600 euros) para la publicación de al menos 250 artículos en más de 20 medios argentinos. EFE Compartir en X

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EEUU levanta las sanciones al banquero ruso Mikhail Zadornov Estados Unidos levantó el viernes las sanciones contra Mikhail Zadornov, un destacado banquero ruso y exministro de Finanzas, según informó el sitio web del Departamento del Tesoro estadounidense. Un funcionario estadounidense afirmó que la eliminación de la lista no refleja un cambio significativo en la postura de Washington respecto a las sanciones contra Rusia. Zadornov, quien fue incluido en la lista de sanciones en 2022 tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania, solicitó con éxito a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro su eliminación de la lista mediante el procedimiento habitual, según una segunda fuente familiarizada con el asunto. Reuters Compartir en X

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La embajadora de la UE para Ucrania condena los últimos ataques rusos "El Viernes Santo, otro ataque ruso con drones y misiles de crucero. En la región de Kyiv, un edificio residencial, infraestructura civil y una clínica veterinaria fueron alcanzados. Se impusieron cortes de energía de emergencia. Rusia está cambiando de táctica atacando por la mañana y a plena luz del día. ¡Este terror constante debe terminar!", ha expresado la embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katarina Mathernova, en X, tras los últimos ataques rusos. Compartir en X

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Al menos un muerto en Dnipropetrovsk por un ataque ruso Al menos una persona ha muerto en la región ucraniana de Dnipropetrovsk tras un ataque ruso "con drones, artillería y misiles", según informó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Hanzha. Además, hay 11 heridos. Compartir en X

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Una refinería de Rosneft en Rusia queda parcialmente paralizada tras un ataque con drones ucranianos Un ataque con drones ucranianos perpetrado el jueves contra la refinería Novo-Ufa, propiedad de Rosneft y ubicada en Bashkortostán, provocó un incendio y obligó al cierre de una de sus mayores unidades de destilación de crudo, según informó 'Reuters', que cita a tres fuentes del sector. Reuters Compartir en X

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Al menos diez muertos en Ucrania este viernes por los ataques rusos Según las autoridades militares regionales ucranianas, un masivo ataque aéreo ruso contra Ucrania, perpetrado este viernes, ha dejado al menos diez muertos. Los ataques rusos causaron la muerte de una persona en Jersón, tres en la región de Sumy y dos en la ciudad de Járkiv. Además de estos ataques mortales, anteriormente informamos de una muerte en la región de Zhytomyr, dos en la ciudad de Kramatorsk y una en la región de Kyiv. Compartir en X

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Putin agradece a Erdogan su "constante disposición a acoger nuevas negociaciones" El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, hablaron este viernes por teléfono de la situación en Oriente Medio y en torno a Ucrania, informó el Kremlin en un comunicado. La nota agrega que al tratar la situación en torno a Ucrania, Putin expresó su agradecimiento a Erdogan "por su constante disposición a acoger nuevas rondas de negociaciones". "En vista de los intentos del régimen de Kyiv de atacar la infraestructura de transporte de gas que conecta Rusia y Turquía, así como los buques mercantes en el mar Negro, se subrayó la importancia de adoptar medidas coordinadas para garantizar la seguridad en la zona", indica el comunicado. EFE Compartir en X

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Egipto dejará de aceptar los cereales exportados por Rusia desde territorios ocupados El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha informado que Egipto "no aceptará los cereales exportados por Rusia desde los territorios temporalmente ocupados". En un mensaje en Telegram, ha indicado que ha conversado con su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, que le ha anunciado la decisión de su gobierno y le ha comentado a su vez su interés "en aumentar las importaciones de cereales de Ucrania". Volodímir Zelenski durante su conversación con Al Sisi "Le agradezco esta decisión. Egipto también está dispuesto a hacer esfuerzos para lograr una paz digna. Acordamos que los ministros de Asuntos Exteriores se mantendrán en contacto", reza su mensaje. Zelenski ha añadido además que han hablado sobre la situación en Oriente Medio y la región del Golfo, "así como su impacto en el mercado petrolero mundial". Compartir en X

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Un muerto en la región rusa de Kursk por el ataque con un dron ucraniano Una persona murió este viernes en la región rusa de Kursk, en la frontera con Ucrania, debido a un ataque ucraniano con dron, informó el gobernador local, Alexandr Jinshtéin. "Un dron enemigo atacó la aldea de Karizh, en el distrito de Glushkovski (...) Un residente local de 61 años falleció", escribió en su canal de MAX, la alternativa rusa a Telegram. Anteriormente, el gobernador había informado de otro ataque con drones contra una vivienda en la aldea de Sujínovka, en el que resultó herido un lugareño. EFE Compartir en X

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Serbia destinará dos millones de euros al sector energético de Ucrania El gobierno serbio y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han firmado un nuevo acuerdo financiero por valor de dos millones de euros destinado a fortalecer la resiliencia del sector energético ucraniano, según anunció la agencia de la ONU en un comunicado. La contribución se utilizará para comprar y entregar transformadores de alta tensión, equipos esenciales para restablecer la capacidad de transmisión eléctrica y garantizar un suministro energético estable para millones de ucranianos, según el PNUD. "La recuperación de nuestras instalaciones energéticas es una cuestión de seguridad nacional y supervivencia humana. Agradecemos al Gobierno de Serbia y al PNUD su pronta respuesta al proporcionar el equipo especializado necesario para estabilizar nuestra red eléctrica", afirmó el viceministro de Energía de Ucrania, Anatolii Kutsevol, en declaraciones recogidas por 'Le Monde'. Compartir en X

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Al menos un muerto y diez heridos en Zhytomyr tras un ataque ruso Al menos una persona falleció y diez resultaron heridas en un ataque ruso contra una zona residencial de la región de Zhytomyr, según informó el Servicio Estatal de Emergencia. Dos de los heridos fueron rescatados por los servicios de emergencia de entre los escombros. Además, según la información preliminar, 18 edificios quedaron destruidos, nueve de ellos residenciales. Según el Servicio de Emergencia, continúan las labores de búsqueda y rescate. Compartir en X

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Zelenski insta a la aprobación de legislación para evitar una crisis de financiación en Ucrania El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó a los legisladores a aprobar la próxima semana una legislación clave para evitar una crisis de financiación, ayudar a Ucrania a combatir la guerra contra Rusia e implementar las reformas esenciales necesarias para su adhesión a la Unión Europea. Según varios economistas, debido al retraso en las reformas y al lento avance legislativo a finales de 2025 y principios de 2026, Ucrania incumplió los plazos para obtener miles de millones de dólares de sus principales acreedores. Con una necesidad de financiación externa de 52.000 millones de dólares este año —equivalente a aproximadamente una cuarta parte de la producción económica anual—, la situación presupuestaria es desesperada. Reuters Compartir en X

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Rusia frustra un supuesto plan de Ucrania para atentar a un alto mando de Moscú El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) ha informado este viernes de que las fuerzas de seguridad del país han logrado frustrar un supuesto plan achacado a la Inteligencia de Ucrania para atacar a un alto cargo de las fuerzas de seguridad en Moscú, la capital rusa. "Se ha logrado frustrar un ataque de perfil alto planeado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) contra uno de los altos cargos de Seguridad en la ciudad", ha señalado la Inteligencia rusa en un comunicado. Para llevar a cabo el plan, estaba previsto el uso de un patinete eléctrico, que ya se encontraba "aparcado cerca de la entrada de un centro comercial" y que "fue hallado en el marco de las operaciones de Inteligencia para garantizar la protección de instalaciones estratégicas", ha explicado el FSB en un comunicado. El texto indica que en el interior del patinete había un artefacto explosivo que "podría detonarse a distancia tras ser identificado mediante videovigilancia", lo que podría haber provocado "múltiples víctimas civiles". Europa Press Compartir en X

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Zelenski ofrece su apoyo a EEUU y a los países del Golfo para reabrir Ormuz El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha abierto este viernes a apoyar a Estados Unidos y los países del Golfo para reabrir el paso de Ormuz, cerrado prácticamente al tránsito de buques en represalia de Irán por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, tras comparar la situación con la crisis con los buques graneleros en el mar Negro. "Nuestra señal a Estados Unidos y a los países de Oriente Próximo sobre el estrecho de Ormuz fue que estábamos abiertos a debatirlo", ha indicado el mandatario ucraniano en una entrevista con 'Newsweek' sobre las distintas opciones para controlar el estratégico estrecho en el Golfo Pérsico. En este sentido, ha señalado que si Washington opta por controlar el estrecho "de forma unilateral", haría falta de convoyes militares para escoltar buques, sistemas interceptores, una red de guerra electrónica entre otros medios militares. "Estamos dispuestos a ayudar con esto", ha expuesto. Europa Press Compartir en X

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Leon XIV reitera a Zelenski su deseo de "alcanzar cuanto antes el cese de las hostilidades" León XIV ha reiterado a Zelenski su deseo de "que se pueda alcanzar cuanto antes el cese de las hostilidades y una paz justa y duradera", según la versión facilitada por el Vaticano. El papá ha recibido en dos ocasiones, mientras se encontraba en su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, al presidente ucraniano. EFE Compartir en X

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Zelenski apunta a la pronta finalización del documento sobre garantías de seguridad El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha apuntado este viernes a la pronta finalización del documento sobre las garantías de seguridad que prestarán sus aliados en el escenario postbélico, un documento en el que busca amarrar el apoyo de Estados Unidos a la seguridad ucraniana, con la vista puesta en evitar una repetición de la agresión rusa. En declaraciones a periodistas, el mandatario ucraniano ha insistido en que, tras mantener contactos con el equipo negociador estadounidense, en los próximos días, la parte ucraniana finalizará el documento sobre garantías de seguridad abordando las cuestiones pendientes en esta materia. "Todos entienden que los asuntos complejos --los relacionados con territorios-- solo pueden resolverse a nivel de los líderes de los tres países. En segundo lugar, en cualquier caso, Ucrania debe tener una comprensión clara de las garantías de seguridad", ha afirmado sobre los últimos contactos con Washington. En este sentido, ha insistido en que toda la cuestión de los acuerdos de seguridad debe "estar claramente redactado" para la población ucraniana lo tenga claro y puedan entenderlo. "Esto es muy importante. No sabemos si obtendremos lo que hemos acordado, pero el acuerdo es el siguiente: en los próximos días, Ucrania incorporará en el borrador del documento nuestras respuestas a las preguntas que tenemos sobre estas garantías de seguridad", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform, indicando así avances en la finalización del documento. Europa Press Compartir en X

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Suecia detiene a un petrolero ruso sospechoso de un vertido de crudo en el Báltico La Guardia Costera de Suecia ha informado este viernes de que ha detenido frente a las costas de Ystad, en el sur del país, un petrolero ruso que se encontraba incluido en la lista de sanciones, y que es sospechoso de estar implicado en un vertido de crudo en el mar Báltico. Las autoridades han indicado que el buque forma parte, presuntamente, de la flota en la sombra de Rusia, con la que el país busca sortear las sanciones internacionales impuestas en su contra a raíz de la invasión de Ucrania. El vertido fue registrado el jueves por la mañana en el Báltico, cerca de la isla de Gotland, y el buque ha sido identificado como el 'Flora 1', según informaciones del diario 'Sweden Herald'. "Al identificarlo hemos observado que se encuentra incluido en la lista de sanciones de la Unión Europea. Hay mucha información interesante que es necesario examinar", ha aclarado el portavoz de la Guardia Costera, Matthias Lindholm, que ha matizado que el buque quedará atracado al sur de Ystad, si bien nadie ha sido detenido hasta el momento. Europa Press Compartir en X

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Zelenski denuncia que Rusia "ha intensificado los ataques" en respuesta a un posible alto el fuego El presidente de Ucrania ha afirmado que Rusia ha aumentado los ataques después de la propuesta de Kyiv de un alto el fuego por Semana Santa. "Los rusos no han hecho más que intensificar los ataques, convirtiendo lo que debería haber sido un silencio en los cielos en una escalada", ha dicho en redes. Reuters Compartir en X

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Rusia ve "signos de crisis" en la OTAN y en la UE El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha recalcado este viernes que Moscú ve "signos de crisis" en alianzas occidentales como la OTAN y la Unión Europea, insistiendo en que este enfoque de crisis no debe trasladarse a otros actores y regiones del escenario internacional. "Observamos signos de crisis tanto en la Alianza del Atlántico Norte como en la Unión Europea", ha asegurado Lavrov en declaraciones recogidas por la agencia Tass, tras reunirse con el secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), Nurlan Yermekbayev, de la que forman parte Rusia y China. Así, Lavrov ha ironizado con que sus homólogos occidentales buscan trasladar ese enfoque a Rusia y otros países del escenario internacional. "Nuestros colegas occidentales parecen creer que, como están en crisis, deben imponer esta crisis a las asociaciones no occidentales", ha indicado, en referencia a la supuesta influencia que, a ojos de Moscú, busca ejercer occidente en otras regiones en tiempos de turbulencia. Europa Press Compartir en X

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Al menos un muerto en una oleada de ataques rusos en Kyiv Las autoridades de Ucrania han informado este viernes de que al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida por un nuevo ataque de las fuerzas de seguridad rusas contra Kyiv, la capital del país, a medida que avanza la invasión, que comenzó hace ya más de cuatro años. El gobernador de la región, Mikola Kalashnik, ha indicado en un comunicado difundido a través de Telegram que la región "está de nuevo bajo ataque masivo con misiles y drones lanzados por el enemigo". "Las fuerzas de defensa aérea están operando en la región. Nuestros defensores están haciendo todo lo posible para derribar el mayor número posible de objetivos enemigos y proteger a la población", ha explicado, al tiempo que ha lamentado la muerte de al menos una persona. "Se está prestando la ayuda necesaria", ha aclarado. EFE Compartir en X

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Un caza ruso se estrella en Crimea durante un vuelo de entrenamiento Un avión de combate ruso SU-30 se ha estrellado en Crimea durante un vuelo de entrenamiento programado. Según informa TASS, y citando al Ministerio de Defensa, los tripulantes lograron eyectarse a salvo. La aeronave volaba sin armamento cuando se estrelló, tal y como ha indicado Rusia. No se han detallado las causas del accidente. Reuters Compartir en X

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Polonia confirma que no han observado "ninguna violación" de su espacio aéreo Una vez han desplegado sus cazas, Polonia ha informado de que no han detectado "ninguna violación" de su espacio aéreo en los ataques de Rusia a Ucrania. "Los sistemas terrestres de defensa aérea y de reconocimiento por radar activados han vuelto a sus actividades operativas habituales. No se ha observado ninguna violación del espacio aéreo de Polonia", afirman. Reuters Compartir en X

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Zelenski afirma que las tropas ucranianas han frustrado una ofensiva rusa preparada para marzo El presidente de Ucrania ha afirmado que han frustrado una ofensiva rusa planeada para el mes de marzo. En sus palabras, ha expresado además que su objetivo es lograr "al menos 10 contratos por un valor de 10.000 millones de dólares" para desarrollar el sector de producción de armas ucraniano. Además, ha afirmado que ha escuchado "señales positivas" sobre su propuesta a los negociadores norteamericanos de visitar Kyiv. Reuters Compartir en X

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Rusia ataca a pleno día con drones y con misiles varias regiones del centro de Ucrania El Ejército ruso lanzó este viernes por la mañana misiles y drones contra varias regiones de Ucrania situadas sobre todo en el centro del país, según ha informado la Fuerza Aérea ucraniana, que da cuenta en tiempo real de este ataque masivo poco habitual llevado a cabo a plena luz del día por las fuerzas del Kremlin. EFE Compartir en X

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Polonia despliega cazas ante los ataques aéreos rusos contra Ucrania Polonia ha desplegado cazas debido a los ataques de Rusia contra Ucrania, tal y como han informado desde el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas polacas. "Se han desplegado cazas y también los sistemas de defensa aéreo terrestre y el reconocimiento por radar", han indicado. Reuters Compartir en X

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Medvedev: "Rusia debe abandonar la actitud tolerante sobre la adhesión de Ucrania a la UE" Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha expresado que su país debe "abandonar la actitud tolerante hacia la adhesión de Ucrania a la UE". "Ya no es solo una unión económica. Puede transformarse rápidamente en una alianza militar en toda regla, abiertamente hostil a Rusia y, en ciertos aspectos, peor que la OTAN", ha advertido. Reuters Compartir en X

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Condenan a nueve y 22 años de cárcel a tres rusos por incendiar una torre de telefonía móvil Un tribunal militar ruso condenó hoy a penas de entre 9 y 22 años a tres rusos por prender fuego a una torre de telefonía móvil por orden de los servicios de inteligencia ucranianos, según informó este viernes el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia. "El Segundo Tribunal Militar del distrito occidental condenó a tres residentes de la región de Ivánovo, nacidos en 2003, 2006 y 2009 por cometer un atentado terrorista", indicó el FSB (antiguo KGB) en un comunicado citado por la agencia TASS. Según las autoridades rusas, "las personas citadas, con el fin de obtener una recompensa monetaria ingresaron en un grupo terrorista prohibido en Rusia". EFE Compartir en X

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