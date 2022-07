"Estamos dispuestos a ir a cualquier estructura que nos garantice el fin de la guerra y más allá de la OTAN no veo ninguna otra que pueda hacerlo", añadió en la CNN, donde subrayó que su país no prevé renunciar a ninguna parte de su territorio para que finalice el conflicto. Zelenski aprovechó su intervención para reclamar un incremento de la ayuda. "Un mayor apoyo salvará vidas y nos ayudará a recuperar territorios ocupados por Rusia", apuntó el dirigente, que confió también en que la futura salida del primer ministro británico, Boris Johnson, no va a afectar a la relación bilateral. "Estoy seguro de que la política del Reino Unido hacia Ucrania no cambiará por la dimisión", dijo el mismo día en que Johnson anunció su retirada y en que según un comunicado de Downing Street este le transmitió por teléfono que su país seguirá "proporcionando ayuda vital defensiva durante el tiempo que sea necesario".