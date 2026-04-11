La guerra de Irán, el escenario perfecto para la propaganda bélica: EEUU y Teherán se dibujan como vencedores

Los detalles Ambos países tiran de imágenes falsas, creadas por la inteligencia artificial más actualizada, para dañar la imagen de su rival. Llegan incluso a recrear videojuegos en los que su enemigo es el claro perdedor.

La guerra de Irán se ha convertido en un campo de batalla para la propaganda bélica de Washington y Teherán, utilizando inteligencia artificial y recreaciones de videojuegos. Irán lidera esta estrategia con videos que manipulan la realidad a su favor, mostrando a Trump en apuros y llevando a su país a la ruina, incluso en versión Lego. Estos videos, que incluyen ataques y bloqueos, siempre presentan a Irán como vencedor. Además, utilizan animaciones al estilo Pixar para dramatizar eventos, como la venganza del nuevo líder supremo. Por otro lado, la propaganda estadounidense mezcla el 'American Way of Life' con videojuegos y personajes populares, logrando millones de visualizaciones.

La guerra de Irán se ha convertido en el escenario perfecto para la propaganda bélica, tanto para Washington como para Teherán. Ambos hacen uso tanto de la inteligencia artificial más actualizada hasta de la recreación de videojuegos para dañar la imagen de su rival.

En el caso de Irán, el país lidera la nueva propaganda bélica con una cantidad ingente de vídeos en los que ellos crean, difunden y cuentan la realidad de la guerra que más les interesa. En algunos de ellos se puede ver a Trump pasándolo realmente mal, llevando a su país a la ruina, en versión Lego y con los archivos de Epstein persiguiéndole a todas partes.

Además, en otros vídeos con el presidente estadounidense en formato Lego se muestran los ataques a los países del Golfo, el ultimátum de Trump o el bloqueo del estrecho de Ormuz. Y por si hubiera alguna duda, en todos ellos sale Irán como ganador.

También hay imágenes generados con IA al estilo Pixar en las que el nuevo líder supremo venga la muerte de su padre, o en las que se da vida a un misil balístico que habla y baila en el cielo. Se trata de vídeos compartidos por las autoridades iraníes y embajadas en todo el mundo, como la de Zimbabwe, que no ha dudado en trolear a Trump cuando dijo que su ultimátum vencía a las 20:00 horas.

Por su parte, la propaganda estadounidense evoca más el 'American Way of Life', en la que mezclan ataques con imágenes de videojuegos, gráficos de la consola Nintendo, personajes como Bob Esponja o deportes, como el el fútbol americano o los bolos. Superman, Gladiator o Tropic Hunder también han sido utilizados en montajes que tienen hasta 65 millones de visualizaciones.

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