Grimes denuncia públicamente que Musk está ignorando la "crisis médica" de uno de sus hijos: "Es urgente, Elon"

"Por favor, responde sobre la crisis médica de nuestro hijo". Es el llamamiento público que ha lanzado la cantante Grimes a Elon Musk, con quien tiene tres hijos pequeños, para que el magnate se implique en el estado de salud de uno de los niños. Lo ha hecho a través de la red social X, propiedad del propio Musk, donde ha denunciado que el también asesor de Donald Trump estaría ignorando su responsabilidad.

"Siento tener que hacer esto públicamente pero ya no es aceptable ignorar esta situación. Esto requiere atención inmediata", urgía Grimes en uno de estos mensajes, que posteriormente ha borrado. "Si no quieres hablar conmigo puedes por favor designar o contratar a alguien para que podamos avanzar para resolver esto. Esto es urgente, Elon", aseveraba.

En otro mensaje, Grimes denunciaba que no consigue hablar con el padre de sus hijos, que ha faltado a "todas las reuniones", presumiblemente médicas. "No voy a dar detalles, pero no contesta a mensajes, llamadas ni emails y se ha saltado todas las reuniones", denunciaba. "Nuestro hijo sufrirá una discapacidad de por vida si no responde lo antes posible", urgía. "Necesito que responda y si tengo que aplicar presión pública, pues supongo que es donde nos encontramos", concluía.

Mientras tanto, Musk, que encabeza el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la Administración Trump, se ha prodigado estos días en actos públicos, como la entrevista que ofreció junto a Trump en 'Fox' o la participación en un cónclave ultra donde presumió de motosierra este mismo jueves junto al mandatario argentino Javier Milei.

El dueño de Tesla y SpaceX y Grimes, que mantuvieron una relación intermitente entre 2018 y 2022, tienen tres hijos en común, tal y como recuerda la agencia Efe: X Æ A-Xii, de cuatro años y que recientemente acaparó todas las miradas al llevarle su padre a una comparecencia en el Despacho Oval de la Casa Blanca; Exa Dark Sideræl, de tres años; y Techno Mechanicus, de dos. La cantante no ha especificado cuál de los niños está sufriendo problemas de salud.

En total, Musk ha tenido al menos 12 hijos con tres mujeres distintas a lo largo de dos décadas. Hace apenas una semana, una 'influencer' conservadora aseguró en la red social X haber tenido un bebé con él hace tan solo cinco meses, pero el empresario no se ha pronunciado al respecto.