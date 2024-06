La activista climática Greta Thunberg ha sido detenida este martes después de que participara en una manifestación en Helsinki (Finlandia) que estuvo precedida por un discurso de la joven figura sueca de la lucha contra el cambio climático, informó la agencia de noticias finlandesa STT.

En la marcha participaron entre 1.000 y 2.000 personas, según datos policiales recogidos por STT. Tras darse por finalizada la manifestación, aún quedaban "cientos de personas" agrupadas pese a que las autoridades dieron la orden de que se marcharan, de acuerdo con las fuentes policiales citadas por dicho medio.

"Los activistas no obedecieron a la orden de marcharse" y "la Policía comenzó a realizar arrestos", según explicó a STT Heikki Porola, responsable de la Policía de Helsinki. Con motivo de la convocatoria, Thunberg tomó la palabra para alertar sobre la crisis climática en un discurso frente a la sede del Parlamento finlandés.

En su discurso, la activista sueca, entre otras cosas, lamentó que el mensaje del activismo climático no goce de suficiente atención. "No importa lo fuerte que gritemos, no nos oyen", dijo Thunberg. La manifestación de Helsinki estaba organizada por Elokapina, la rama finlandesa de la organización de activistas climáticos 'Extinction Rebellion'.