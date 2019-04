Las cámaras de seguridad graban la brutal ejecución de una joven de 24 años en su fiesta de cumpleaños

Eliana Ferreira Campos celebraba el pasado sábado su cumpleaños junto a un grupo de amigos. Había alquilado un local para la fiesta, y decidió salir a la calle unos minutos para fumar.

En ese momento, un hombre se acercó a Eliana, la empujó y disparó mientras caía al suelo. Después la agarró del cabello y la remató a sangre fría. Toda la trágica escena fue captada por una cámara de seguridad situada en el exterior del edificio.

Los compañeros del asesino también mataron a otros dos jóvenes que asistían a la fiesta: Paloma de Oliveira, de 26 años, y Edmundo Ferreira, de 18 años. Los tres detenidos por el crimen tienen entre 22 y 25 años, y según los medios brasileños, son miembros de la banda "Primer Comando" del municipio de Ji-Paraná.

En la fiesta había miembros de la otra banda local, "Comando Rojo", y ese pudo ser el motivo del triple crimen. Según la Policía, uno de los asesinos detenidos ha declarado que no siente ningún remordimiento: "No lo siento en absoluto. Si no los hubiera matado, ellos me habrían matado después porque estamos en guerra".