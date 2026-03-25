La fiscal general de Colombia intensifica la investigación del 'Me Too' en los medios de comunicación

Los detalles Las decisiones se producen tras varios días de denuncias públicas por acoso sexual que han sacudido al periodismo colombiano. El sábado, más de 40 mujeres periodistas firmaron una carta en la que revelaron un patrón de silenciamiento y pidieron garantías para quienes deciden hablar.

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, ha iniciado una investigación por denuncias de acoso sexual en medios de comunicación, habilitando un canal para recibir testimonios de víctimas. Además, ha solicitado cambiar el rumbo de un proceso contra una mujer que denunció al director de RTVC, reflejando el compromiso de la Fiscalía con el movimiento 'Me Too' en el periodismo. Las investigaciones comenzaron tras acusaciones divulgadas en redes y medios, incluyendo Caracol Televisión. Más de 40 mujeres periodistas han denunciado un patrón de silenciamiento. La fiscalía busca abordar estos casos con enfoque de género, evitando la revictimización de las denunciantes.

La fiscal general de Colombia Luz Adriana Camargo ha abierto una investigación por las denuncias de presunto acoso sexual en medios de comunicación y habilitado un canal oficial para recibir testimonios de posibles víctimas ante la controversia generada en el sector periodístico en los últimos días. Dos movimientos a los que se suma que ha pedido cambiar el rumbo en un proceso contra una mujer que denunció al director de RTVC y que evidencian que la Fiscalía General de Colombia quiere combatir el 'Me Too' en el sector de la comunicación.

Las investigacioens comenzaron tras denuncias divulgadas la semana pasada en redes sociales y medios de comunicación, después de que Caracol Televisión informara el viernes que investiga acusaciones contra "dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual".

La Fiscalía ha abierto una "iniciativa investigativa" por las denuncias contra esos periodistas del canal, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, y habilitó un correo electrónico para recibir denuncias y coordinar la investigación "con enfoque de género".

Las decisiones se producen tras varios días de denuncias públicas que han sacudido al periodismo colombiano. El sábado, más de 40 mujeres periodistas firmaron una carta en la que revelaron un patrón de silenciamiento frente a las violencias basadas en género y pidieron garantías para quienes deciden hablar.

Revictimización tras ocho años

El documento también alude al caso del gerente del sistema de medios públicos RTVC, Hollman Morris, quien hace ocho años fue denunciado públicamente por Lina Castillo, quien entonces era militante del partido Colombia Humana del presidente colombiano, Gustavo Petro. "Además de las típicas frases por ir en falda (...) me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas", dijo en 2019 Castillo, también activista de derechos humanos, en varios medios de comunicación.

Tras esa denuncia, Morris presentó una acción por injuria y calumnia en su contra, un proceso que ha sido citado por las firmantes como ejemplo de posibles escenarios de revictimización, pues el sistema judicial tiene a Castillo bajo acusación y al funcionario público en el banquillo de los denunciantes.

Este martes, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, decidió modificar la asignación del proceso, que estaba en manos de una fiscal de la Seccional de Bogotá y ahora pasará a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, de mayor jerarquía.

Según explicó la entidad, el cambio busca que el caso sea abordado bajo directrices aplicables a denuncias públicas en contextos de violencias basadas en género. "La jurisprudencia ha señalado que, en caso que el agresor denuncie a la víctima por injuria o calumnia, es deber de la Fiscalía evaluar dicha conducta con enfoque de género, para que esta no tenga un efecto 'silenciador' en las víctimas", explicó Camargo al periódico El Tiempo.

En paralelo, han surgido testimonios de periodistas que publican conductas inapropiadas dentro de medios en Colombia, lo que ha reavivado el debate sobre la eficacia de los mecanismos internos y las condiciones para denunciar en el sector.

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