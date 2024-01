Un grupo de familiares de israelíes retenidos como rehenes por Hamás ha irrumpido el lunes en una sesión de una comisión parlamentaria en Jerusalén, exigiendo que los parlamentarios hicieran más para intentar liberar a sus seres queridos. Los familiares de los secuestrados han denunciado en reiteradas ocasiones la inacción del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

La acción, en la que participaron unas 20 personas, puso de manifiesto el creciente descontento interno en el cuarto mes de la guerra de Gaza. Una mujer ha mostrado fotos de tres familiares que se encontraban entre las 253 personas capturadas en el ataque transfronterizo de Hamás del 7 de octubre, que desencadenó los peores combates en décadas.

Unas 130 permanecen retenidas en Gaza, después de que otras fueran devueltas a casa en noviembre, tras una tregua."Solo me gustaría que me devolvieran a uno vivo, ¡a uno de tres!", ha gritado la manifestante tras irrumpir en el debate de la Comisión de Finanzas de la Knéset. Otros manifestantes, vestidos con camisetas negras, han portado pancartas en las que se leía: "No pueden estar sentados aquí mientras ellos mueren allí". "¡Libérenlos ya, ya, ya!", han correado.

Los esfuerzos de Estados Unidos, Qatar y Egipto para mediar en otra liberación parecen lejos de conciliar el empeño de Israel en destruir a Hamás y la exigencia de Hamás de que Israel se retire y libere a todos los miles de palestinos -incluidos milicianos de alto rango- de sus prisiones. El destino de los rehenes -27 de los cuales, según Israel, han muerto en cautiverio- mantiene en vilo al país. Pero los familiares temen que el cansancio de la guerra pueda atenuar esa atención.

Acampados frente a la casa de Netanyahu

Los manifestantes también han acampado frente a la casa costera del primer ministro, Benjamín Netanyahu, así como frente al edificio de la Knéset, algunos exigiendo un fin unilateral de la guerra o unas elecciones que puedan derrocar al Gobierno de extrema derecha. Los ujieres parlamentarios, a menudo rápidos en expulsar a los alborotadores o manifestantes, se mantuvieron al margen durante el alboroto en el Comité de Finanzas de la Knéset.

El presidente de la comisión, Moshe Gafni, jefe de un partido judío ultraortodoxo de la coalición de Netanyahu, ha pedido que se interrumpiera la sesión informativa sobre economía que se estaba celebrando y ha tratado de calmar a los manifestantes. "Redimir a los cautivos es el precepto más importante del judaísmo, especialmente en este caso, en el que urge preservar la vida", ha dicho, pero ha añadido: "Abandonar la coalición no conseguiría nada".

Este domingo, Netanyahu ha rechazado las condiciones presentadas por Hamás para poner fin a la guerra y liberar a los rehenes, que incluirían la retirada completa de Israel y dejar a Hamás en el poder en Gaza. Tras ello, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos ha exigido a Netanyahu que se posicione: "Diga claramente que no abandonaremos a los civiles, soldados y demás secuestrados en la debacle de octubre". "Si el primer ministro decide sacrificar a los rehenes, debería mostrar liderazgo y compartir honestamente su posición con el público israelí", ha afirmado en un comunicado.