Estados Unidos ha sumado por sexto día consecutivo más de 1.000 muertos y ha superado ya los 150.000 fallecidos por el coronavirus, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Estas cifras suponen un 22,6 % del total de muertes en el mundo, que ya llegan a más de 661.300, mientras que las estadísticas del centro sitúan en 16,8 millones las personas que han contraído la COVID-19.

En cuanto a los casos registrados en Estados Unidos, ascienden ya a 4.390.491. Por su parte, el presidente Donald Trump ha insistido en defender la hidroxicloroquina como tratamiento eficaz frente al coronavirus durante su rueda de prensa diaria: "Creo que funciona en las primeras etapas (...) Yo la tomé durante 14 días y aquí estoy".

Y ha añadido que si los médicos no la prescriben es simplemente porque él la recomienda. "Cuando yo recomiendo algo, les gusta decir 'no lo uses'", ha asegurado.

De hecho, ni la Administración de Alimentos y Medicamentos del país (FDA por sus siglas en inglés) ni la comunidad científica han avalado el medicamento, mientras que el principal asesor de Trump, el doctor Fauci, recuerda en los medios que no hay evidencia científica de que sea efectiva para tratar la enfermedad.

Tampoco entiende Trump por qué el doctor Fauci es más popular que él: "No le gusto a nadie, será por mi personalidad". Aunque asegura que se lleva bien con el epidemiólogo, en Twitter retuitea mensajes que le critican.