Estados Unidos lanza ciberataques contra Irán para bloquear sus sistemas de lanzamiento de misiles

Estados unidos ha lanzado ciberataques contra Irán para bloquear sus sistemas de lanzamiento de misiles el mismo día que Trump paralizó un ataque al país de los ayatolás para evitar la muerte de 150 personas.

La Casa Blanca ni confirma ni desmiente, pero la información quedará afirmada si Irán lanza un misil para comprobar los daños en sus ordenadores.

Según el 'New York Times' y el 'Washington Post', se produjeron como respuesta al derribo del dron estadounidense, pero Trump ha reconocido que dio marcha atrás a un ataque militar planeado para ese mismo día. "No quiero matar a 150 iraníes, a no ser que sea absolutamente necesario", explicaba a los medios de comunicación.

Pero el Consejero de Seguridad, John Bolton, reunido con Netanyahu, ha insistido en que la decisión de no atacar es temporal, y asegura que Irán es una amenaza para la región.

"Ni Irán ni ningún otro actor hostil deben confundir la prudencia y la discreción de EE.UU. con debilidad", argumentaba ante los medios en Jerusalén. Declaraciones que coinciden con el anuncio del plan de paz que tiene Estados Unidos para Oriente Medio.

El Gobierno estadounidense quiere invertir 50.000 millones de dólares en los próximos 10 años en Palestina, Egipto, Israel, Jordania y el Líbano, pero la idea no ha sido bien recibida por los países árabes y menos aún por Palestina, que pide soluciones políticas y no económicas.

En medio de unos días convulsos para la administración Trump, el presidente estadounidense intentar rebajar la tensión con Corea del Norte. Kim Jong Un ha recibido una carta de Donald Trump que ha calificado de "excelente" y "muy cálida", un gesto que podría reavivar un diálogo que se enfrió tras los desacuerdos entre ambos líderes en la última cumbre de febrero.