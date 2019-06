Trump amenaza con nuevas sanciones a Irán sin descartar un ataque

Donald Trump ha anunciado nuevas sanciones para Irán con el objetivo, dice, de prevenir que obtenga armas nucleares. "Se impondrán mas sanciones, muchas más", ha adelantado el mandatario, "lo único que quiero es que no haya armas nucleares".

Antes de viajar a su residencia de descanso de Camp David para valorar la situación con la república islámica, ha añadido que no descarta una acción militar. "Siempre está en encima de la mesa hasta que todo se resuelva", ha deslizado Trump.

Una declaración que llega un día después de reconocer que EEUU estaba preparado para atacar Irán. Si el jueves dio marcha atrás por no matar a 150 personas, hoy el presidente asegura que lo haría si es necesario. "No quiero matar a 150 iraníes, a no ser que sea absolutamente necesario", ha advertido.

La tensión entre ambos países se disparó este jueves después de que Irán derribase un dron estadounidense. Mostrando la supuesta ruta que hizo el dron, Teherán insiste en demostrar que entró en territorio iraní, y advierte de que cualquier ataque tendrá "consecuencias devastadores" para los intereses de EEUU en la zona.

Nueva acusación de agresión sexual

Por otra parte, en medio de la escalada de tensión con Irán, Trump se enfrenta a una nueva acusación de agresión sexual.

La escritora Jean Carrol ha denunciado que la violó en el probador de una tienda en 1995, acusación que él ha negado reiteradamente. "Es una acusación totalmente falsa, no tengo ni idea de quién es", ha asegurado.

Con ella son 16 las mujeres que han acusado a Trump de presuntos delitos sexuales.