La ciudad de Nueva York ha aprobado una nueva norma que obligará a sus vecinos a depositar las bolsas de basura en cubos con tapa. Una medida incluida dentro del plan 'Trash Revolution' (revolución de las basuras), impulsado por el alcalde, Eric Adams, que pretende acabar con los malos olores y las ratas que acampan por la ciudad.

La noticia ha sido tan revolucionaria que ha ocupado la portada de todos los informativos. "A partir de hoy, empezarás a ver menos bolsas de basura en las calles de la ciudad", ha anunciado 'CBS News'. Mientras que en el informativo de 'ABC7NY' han comentado que "todas las casas de la ciudad de Nueva York deben colocar su basura en los nuevos contenedores". No es para menos han vivido sin ellos durante más de 50 años. Y sus efectos ya han comenzado a notarse: "Es realmente agradable, no hay grandes bolsas de basura asquerosas y malolientes, no hay basura en el suelo, no hay ratas debido a estos tíos, estos son los nuevos contenedores", ha afirmado la reportera Michelle Charlesworth.

Esta norma será de obligado cumplimiento para todos los edificios de entre uno y nueve apartamentos, es decir, el 95% de los bloques de Nueva York. En los que tienen más de nueve apartamentos, la medida ya había entrado anteriormente en vigor. Los edificios que ya utilizan cubos de basura podrán seguir usándolos siempre y cuando sean de 55 galones o menos (208 litros) y que tengan una tapa con pestillo para evitar la entrada de ratas.

No obstante, a partir del 1 de junio de 2026 los edificios deberán utilizar el contenedor oficial de la ciudad para facilitar una recogida "más rápida, segura y limpia con camiones de basura de carga trasera", según un comunicado de la Alcaldía. Además, aunque los requisitos de esta nueva ley solo cubren la basura y el material compostable, también se pueden adquirir contenedores a juego de color verde (para el papel) y azul (metal, vidrio, plástico y cartones).

Esta norma es la primera que obliga a los edificios residenciales de la Gran Manzana a depositar la basura en un contenedor desde 1970, de acuerdo a la Alcaldía. El alcalde anotó en el comunicado que, en poco más de un año, Nueva York pasará de tener 44 millones de libras de basura en las calles (19 millones de kilos) a depositar el 70 % de los residuos de la ciudad en contenedores. "Y para decepción de nuestras ratas, tenemos un plan para el resto (de basura)", añadió.

En este sentido, está previsto que a partir de junio de 2025 se coloquen contenedores fijos en la calle -llamados por la administración 'Empire Bins'- para edificios de más de 10 unidades, un proyecto que se iniciará en Manhattan, que se convertirá en el primer distrito "totalmente contenerizado" de Nueva York.

El alcalde de Nueva York, que se ha declarado repetidamente enemigo de las ratas, ha comentado en varias ocasiones con admiración cómo muchas ciudades a las que viaja -y ha citado por ejemplo a Barcelona- disponen de un eficiente servicio de recogida de basuras que cuenta además con una gran colaboración ciudadana, y se ha preguntado por qué ese servicio no sería aplicable a Nueva York.