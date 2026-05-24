Emergencia en el sur de California por peligro de explosión por un vertido químico: más de 50.000 personas han sido evacuadas

Almohadas absorbentes a lo largo de una carretera tras un incidente químico que involucra una fuga de un tanque de metacrilato de metilo en Garden Grove, California.

Los detalles El origen del vertido es un tanque inestable en las instalaciones de la compañía GKN Aerospace que lleva varios días en situación de sobrecalentamiento por un error en su sistema de refrigeración.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado el estado de emergencia en el condado de Orange debido a un peligroso vertido químico en Garden Grove. El incidente se originó en un tanque inestable de la empresa GKN Aerospace, que contiene 130.000 litros de metacrilato de metilo, altamente tóxico e inflamable. La evacuación afecta a más de 50.000 residentes, mientras los bomberos intentan controlar el sobrecalentamiento del tanque. Aunque el aire no se ha contaminado, el riesgo de explosión persiste. La declaración de emergencia permite movilizar recursos y apoyo estatal para asegurar la seguridad de la comunidad. Hasta ahora, no se han reportado heridos ni fallecidos.

El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, ha declarado la situación de emergencia en el condado de Orange, donde viven más de tres millones de personas, a consecuencia de un peligroso vertido químico que podría acabar explotando en una planta industrial de la ciudad de Garden Grove.

El origen del vertido es un tanque inestable en las instalaciones de la compañía GKN Aerospace que lleva varios días en situación de sobrecalentamiento por un error en su sistema de refrigeración. El tanque alberga 130.000 litros de metacrilato de metilo, empleado para la fabricación de vidrio acrílico, muy tóxico y muy inflamable.

La orden de Newsom tiene lugar a las pocas horas del comienzo de una evacuación que ha afectado a más de 50.000 residentes de Garden Grove.

Los Bomberos del condado han confirmado que la temperatura del tanque sigue aumentando (hasta la intervención de los bomberos el metacrilato llevaba calentándose un grado por hora desde el jueves) y el riesgo de explosión no está ni mucho menos descartado, teniendo en cuenta además que parte del producto ha corroído el tanque y se está derramando.

De momento, sin embargo, la calidad del aire no se ha visto afectada y las tareas de evacuación pueden desarrollarse sin temor a una intoxicación, ha confirmado el responsable de la Agencia para la Gestión de la Calidad del Aire en la Costa Sur, Jason Lo.

La declaración instruye a la Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES) y a todas las agencias del gobierno estatal a brindar apoyo al condado de Orange y a las jurisdicciones locales afectadas para hacer frente a la emergencia.

Asimismo, habilita recursos y facultades adicionales para la respuesta ante emergencias, lo que incluye poner a disposición propiedades estatales para proporcionar refugio a los residentes evacuados, según sea necesario. Newsom dijo en un comunicado que el objetivo es asegurar que la comunidad cuente con todo lo necesario para mantenerse a salvo. Hasta el momento no se ha informado de heridos ni fallecidos por la fuga, sin embargo los vecinos han reportado problemas en el ambiente.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido