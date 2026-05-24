Ahora

En Garden Grove

Emergencia en el sur de California por peligro de explosión por un vertido químico: más de 50.000 personas han sido evacuadas

Los detalles El origen del vertido es un tanque inestable en las instalaciones de la compañía GKN Aerospace que lleva varios días en situación de sobrecalentamiento por un error en su sistema de refrigeración.

Almohadas absorbentes a lo largo de una carretera tras un incidente químico que involucra una fuga de un tanque de metacrilato de metilo en Garden Grove, California.Almohadas absorbentes a lo largo de una carretera tras un incidente químico que involucra una fuga de un tanque de metacrilato de metilo en Garden Grove, California.REUTERS
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, ha declarado la situación de emergencia en el condado de Orange, donde viven más de tres millones de personas, a consecuencia de un peligroso vertido químico que podría acabar explotando en una planta industrial de la ciudad de Garden Grove.

El origen del vertido es un tanque inestable en las instalaciones de la compañía GKN Aerospace que lleva varios días en situación de sobrecalentamiento por un error en su sistema de refrigeración. El tanque alberga 130.000 litros de metacrilato de metilo, empleado para la fabricación de vidrio acrílico, muy tóxico y muy inflamable.

La orden de Newsom tiene lugar a las pocas horas del comienzo de una evacuación que ha afectado a más de 50.000 residentes de Garden Grove.

Los Bomberos del condado han confirmado que la temperatura del tanque sigue aumentando (hasta la intervención de los bomberos el metacrilato llevaba calentándose un grado por hora desde el jueves) y el riesgo de explosión no está ni mucho menos descartado, teniendo en cuenta además que parte del producto ha corroído el tanque y se está derramando.

De momento, sin embargo, la calidad del aire no se ha visto afectada y las tareas de evacuación pueden desarrollarse sin temor a una intoxicación, ha confirmado el responsable de la Agencia para la Gestión de la Calidad del Aire en la Costa Sur, Jason Lo.

La declaración instruye a la Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES) y a todas las agencias del gobierno estatal a brindar apoyo al condado de Orange y a las jurisdicciones locales afectadas para hacer frente a la emergencia.

Asimismo, habilita recursos y facultades adicionales para la respuesta ante emergencias, lo que incluye poner a disposición propiedades estatales para proporcionar refugio a los residentes evacuados, según sea necesario. Newsom dijo en un comunicado que el objetivo es asegurar que la comunidad cuente con todo lo necesario para mantenerse a salvo. Hasta el momento no se ha informado de heridos ni fallecidos por la fuga, sin embargo los vecinos han reportado problemas en el ambiente.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La UDEF sospecha que Plus Ultra sobornó al presidente del fondo de la SEPI que concedió el rescate: "10K done"
  2. 'La vivienda nos cuesta la vida': miles de personas salen a las calles de Madrid para exigir "medidas urgentes" y denunciar el rentismo
  3. "Hay avances significativos, pero no definitivos": EEUU e Irán deshojan la margarita ante un posible acuerdo de paz
  4. Un tiroteo cerca de la Casa Blanca acaba con el atacante muerto y con un civil herido
  5. Los Javis triunfan en Cannes y se llevan el Premio a mejor dirección por 'La bola negra'
  6. Al menos cuatro muertos y más de 80 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kyiv