Elecciones en Perú cargada de polémica por la candidata favorita

Perú celebra elecciones generales. Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori lidera las encuestas aunque las opiniones hacia ella difieren: "Yo no estoy de acuerdo con ella, no estoy de acuerdo con el 'fujimorismo'", comenta una votante, mientras que otro considera que "Gracias a Alberto Fujimori se pacificó el país, entonces para mí es un hombre importante y su hija, que le representa, también va a ir por la senda del bien". En este país es obligatorio acudir a votar y quienes no lo hacen se enfrentan a una sanción económica.

