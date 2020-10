Solo faltan 12 días para las elecciones de Estados Unidos y a medida que se acerca el decisivo momento, la pandemia se agrava. Vuelven a dispararse los contagios diarios, más de 60.000, y las muertes.

Por eso, el expresidente Barack Obama ha irrumpido en la campaña con mensaje contundente: "Donald Trump no va a proteger a la población". Quiere dar así el empujón decisivo a Joe Biden. "Esto no es un 'reality show'. Esto es la realidad".

En su primer mitin de campaña, en Filadelfia, Pensilvania, uno de los estados clave, el expresidente ha arremetido duramente contra Trump y ha enviado un mensaje al electorado: "No podemos confiarnos. No me importan las encuestas. La última vez no acertaron, porque un montón de gente se quedó en casa".

Con el votante joven ha querido conectar de otra forma la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que ha decidido echar una partida a un videojuego en la plataforma Twitch. Ocasio-Cortez ha llegado a reunir en directo a más de 400.000 personas.

También deportistas, cantantes o actores de la talla de Jenifer López, Eva Longoria o Billie Eilish han pedido el voto para Biden.

Y mientras, Trump baila a ritmo de salsa en un nuevo vídeo de campaña por el voto latino. Aunque el actual presidente estadounidense se atreve con los bailes, lleva semanas poniéndole múltiples pegas al último debate electoral, un cara a cara que se celebra este jueves.

La sombra de la duda sobre las elecciones

Los que han decidido ya entre los dos candidatos son los 43 millones de personas que han votado ya de forma anticipada, esto es el 28% de los que votaron en 2016. Muchos, lo han hecho incluso aguantando chaparrones.

Pero a solo 12 días de las elecciones, la situación se complica y los servicios de inteligencia de Estados Unidos (FBI) alertan de un intento de injerencia en los comicios por parte de Rusia e Irán.