Jerushah Duford se crió en un hogar evangélico, y no en uno cualquiera. Su abuelo fue uno de los pastores más influyentes del siglo XX, así que conoce bien la comunidad.

"Hay muchas mujeres evangélicas que están sufriendo con la decisión de votar a Trump", asegura. Porque, dice, aunque no les guste ni cómo es Trump ni lo que hace, no conciben no votar a los republicanos. Pero ella pone por delante lo que su corazón le dice que es cristiano.

"Votar republicano no es tan importante como escuchar a ese espíritu dentro de nosotros. Está bien ir en contra de lo que siempre has hecho", afirma. Convencerles es el trabajo de 'Vote Common Good', un grupo cristiano que busca movilizar a los creyentes blancos para votar contra Trump.

Doug Pagitt, pastor evangélico y director ejecutivo de Vote Common Good, nos explica su objetivo: "Entre los creyentes negros, más del 90% votan demócratas y el 75-80% de los evangélicos blancos vota republicano. Y eso te da una muestra de como es la cuestión de la religión y la política. Es una cuestión de identidad y no de quién es el candidato o de qué políticas defiende en un momento concreto. Así que hay un problema blanco cristiano en lo referente a apoyar a los republicanos".

Por eso, admiten que no conseguirán que los evangélicos blancos abandonen en masa a Trump. Pero cómo ese grupo constituye un cuarto del electorado, cualquier pequeño cambio puede darle la victoria a Biden en un puñado de estados que puede decidir las elecciones.

"Con quitarle un 5% de los votos a Trump ya es más del margen de victoria que tuvo en Wisconsin, Michigan, Pennsylvania y Florida", añade Pagitt.

Piden el voto para Biden porque aseguran que si Trump es lo mejor a lo que pueden aspirar los cristianos estadounideneses, entonces que Dios les ayude.