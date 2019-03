El Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte no apoyarían el gobierno técnico de Cottarelli y exigen lecciones

ITALIA, PENDIENTE DE FORMAR GOBIERNO

Los italianos del Movimiento 5 Estrellas se han echado a la calle para protestar porque el presidente Matarella no ha aceptado el Gobierno que proponían. Por eso, tanto ellos como los ultras de la Liga piden elecciones. No apoyarían el Ejecutivo técnico que está conformando el economista Cottarelli a instancias del presidente. Un Gabinete que no ha sido anunciado como se esperaba.