El Gobierno francés se plantea prohibir las manifestaciones por los violentos disturbios

El presidente de Francia, François Hollande, ha amenazado con prohibir las manifestaciones contra la reforma laboral si éstas amenazan la seguridad de bienes y personas, después de que las protestas de ayer terminaran con 58 detenidos y 29 policías y 11 manifestantes heridos.

"Si no se reúnen las condiciones para proteger los bienes personales o públicos, y por el momento no ocurre, se tomará la decisión caso por caso de no autorizar las manifestaciones", ha señalado Hollande a través del portavoz del Gobierno, Stéphane Le Foll. Éste ha agregado que las condiciones para autorizar una manifestación se discuten entre "los organizadores, las autoridades y los representantes del Estado".

"En un momento en el que Francia alberga la Eurocopa (de fútbol) y cuando se enfrenta al terrorismo, no podrá haber más autorizaciones de manifestaciones si no se garantiza la preservación de los bienes, de las personas y de los bienes públicos", ha añadido Le Foll.

El portavoz del Ejecutivo ha lamentado que los disturbios no hubieran suscitado "ninguna condena" por parte de Philippe Martinez, líder del sindicato que lidera las protestas contra la reforma laboral del Gobierno socialista, la Confederación General del Trabajo (CGT).