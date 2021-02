Casi medio millón de fallecidos por coronavirus. Son las cifras ante las que ha reaccionado el principal epidemiólogo de Estados Unidos Anthony Fauci que califica de "terrible" y "realmente horrible”. Hasta ahora, más de 28 millones de estadounidenses se han contagiado.

Unas cifras que son más alarmantes aún si se comparan con los datos de los estadounidenses fallecidos en las grandes batallas o incluso guerras.

El propio presidente Joe Biden se mostraba consternado el pasado viernes. "¡500.000! Son 70.000 (personas) más que todos los estadounidenses muertos durante la II Guerra Mundial, en un período de cuatro años", decía. Y siendo realista, el mandatario pronosticaba que se alcancen las 600.000 muertes en total. Una cifra que se quedaría corta para el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca. Ellos calculan que para el 1 de junio habrán muerto unas 615.000 personas.

Los estragos del COVID frente a las grandes guerras

Así, los decesos causados por la pandemia ya han superado las cifras de estadounidenses caídos en batallas, con excepción de la Guerra Civil o de Secesión, que se libró entre 1861 y 1865 y dejó 620.000 soldados muertos. "La gente dentro de décadas hablará de esto como un hito terriblemente histórico en la historia del país", explica Fauci en una entrevista en la CNN.

"Si miras ahora lo que ha pasado, y todavía no estamos fuera de eso, medio millón de muertes. Es terrible. Es histórico. No hemos visto nada ni siquiera parecido a esto durante más de 100 años desde la pandemia de influenza de 1918”, declaró el experto al programa ‘Meet the Press’, de la cadena NBC News.

Una nota positiva: los contagios comienzan a disminuir

Estados Unidos lidera las estadísticas mundiales de la pandemia. Según los últimos datos de la Universidad John Hopkins, el país contabilizaba este domingo 28,1 millones de contagiados y 498.254 fallecidos. Fauci ha admitido no obstante que el número de positivos está disminuyendo aunque advierte que "todavía estamos en una línea de base de infección diaria que es bastante problemática".

Además, Fauci considera "posible" que los estadounidenses deban usar mascarillas en 2022, aunque estima que puede haber "un grado de normalidad" hacia finales de este año.

"A medida que nos adentremos en el otoño y el invierno, para finales de año, estoy completamente de acuerdo con el presidente (estadounidense, Joe Biden) en que nos acercaremos a un grado de normalidad", afirmó el epidemiólogo, quien vaticinó que para julio próximo Estados Unidos tendrá suficientes vacunas para "vacunar a prácticamente todo el mundo".