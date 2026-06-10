EEUU prohíbe la entrada a un árbito somalí en el Mundial por vinculación con presuntos terroristas

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan cuando recogió el premio al árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol

Los detalles El Gobierno de Somalia considera “lamentable” la prohibición de entrada por parte de las autoridades de inmigración de EEUU a Omar Abdulkadir Artan, que se iba a convertir en la primera persona de su país en arbitrar un partido en la historia del Mundial

Un funcionario de la Administración de Donald Trump informó que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue declarado inadmisible en Estados Unidos tras vincularlo con presuntos miembros de organizaciones terroristas. El funcionario, bajo anonimato, explicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encontró "información negativa" durante una inspección adicional, lo que llevó a su expulsión expedita. Artan, designado árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol, iba a ser el primer somalí en dirigir un partido de una Copa Mundial antes de ser rechazado en Miami el 6 de junio. Andrew Giuliani, del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, afirmó que había una "razón de peso" para impedir su ingreso. Somalia está sujeta a restricciones migratorias impuestas por la Administración Trump.

Un funcionario de la Administración de Donald Trump aseguró este martes que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, excluido del Mundial tras arribar a Estados Unidos, fue declarado inadmisible después de que las autoridades detectaran información que lo vinculaba con presuntos miembros de organizaciones terroristas.

El funcionario, que habló bajo anonimato, indicó que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieron durante una inspección adicional "información negativa", incluida una supuesta asociación con personas sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas, lo que motivó su rechazo de entrada al país y la aplicación de un procedimiento de expulsión expedita.

"Esta persona buscaba ingresar a Estados Unidos. Tras una inspección más exhaustiva por parte de CBP se descubrió información negativa, incluida una asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas", señaló el funcionario.

Las declaraciones aportan nuevos detalles sobre el caso de Artan, designado árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), quien iba a convertirse en el primer somalí en dirigir un partido de una Copa Mundial antes de que se le negara la entrada al aterrizar en Miami el pasado 6 de junio.

En una entrevista concedida al New York Times, Artan afirmó que estuvo 11 horas siendo interrogado y que estuvo varias horas más detenido en una sala antes de ser expulsado del país sin que las autoridades le diesen una explicación. "Estoy muy decepcionado. Tan solo soy un árbitro que trataba de vivir el mayor sueño de su vida: ir a una Copa del Mundo. Tenía todos los papeles en regla y la visa aprobada".

Por su parte, el director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, había afirmado durante un acto en Washington que existió una "razón de peso" para impedir el ingreso del árbitro, aunque evitó precisar los motivos.

Giuliani aseguró haber hablado con responsables del Departamento de Seguridad Nacional y de CBP, quienes le transmitieron que había una "razón muy sólida" detrás de la decisión.

La reacción del Gobierno de Somalia

El Gobierno de Somalia ha considerado "lamentable" la prohibición de entrada por parte de las autoridades de inmigración de EEUU a Artan, y ha exigido una explicación a Washington y la FIFA.

En un comunicado, el Ministerio de Juventud y Deportes señala que, junto con el Ministerio de Exteriores, está llevando a cabo "gestiones diplomáticas" y "hablando con las autoridades competentes de EEUU y la FIFA para obtener una explicación clara sobre este asunto".

"Es lamentable que, al parecer, se haya producido tal trato y el Ministerio está siguiendo de cerca la situación", señala. El Gobierno somalí destaca que Artan "ha representado a su país, a su profesión y al deporte somalí con distinción".

También apunta que "su participación a nivel internacional es motivo de orgullo y honor para todos los somalís y refleja el progreso y los avances positivos que están logrando los deportistas y los responsables deportivos somalís en la escena mundial".

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