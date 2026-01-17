EEUU lanza varios avisos de peligro "debido a actividades militares" en el espacio aéreo del Pacífico que va desde México a Ecuador

Los detalles La Administración Federal de Aviación de EEUU ha emitido hasta cinco avisos diferentes advirtiendo a los operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en México, Centroamérica, Panamá, Colombia y Ecuador.

La Administración Federal de Aviación de EEUU ha emitido cinco avisos a operadores aéreos sobre una "situación potencialmente peligrosa" en el espacio aéreo del Pacífico, desde México hasta Ecuador. Las alertas, vigentes por 60 días, se deben a actividades militares y posibles interferencias en sistemas de navegación en regiones como el golfo de California, Centroamérica y Bogotá. Se recomienda extremar precauciones debido a riesgos potenciales para las aeronaves. Colombia y México han asegurado que no hay afectaciones visibles en la navegación aérea y que el aviso es preventivo, sin implicar restricciones operativas para aerolíneas nacionales.

Según han detallado, se han lanzado las alertas "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación en las regiones del golfo de California en México, Centroamérica, Panamá, Bogotá (Colombia) y Guayaquil (Ecuador).

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días desde esta emisión, recomiendan a las compañías y pilotos a extremar las precauciones "al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico". Los escritos explican que "debido a actividades militares e interferencias del GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite) existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo".

La advertencia podría apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo. Precisamente la Casa Blanca mantiene en la zona un despliegue militar en el Caribe en la que han destruido numerosas supuestas narcolanchas.

Respuesta de Colombia y México

No obstante, desde algunos de los países latinoamericanos en cuestión se destaca que no hay alteraciones en los vuelos que se producen en su espacio aéreo.

Concretamente, el Gobierno de Colombia ha asegurado que por el momento no hay "afectaciones visibles a la navegación aérea". La Aeronáutica Civil (Aerocivil) señaló en un comunicado que "no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea, ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas en el espacio aéreo bajo responsabilidad colombiana o en las rutas utilizadas por las aerolíneas nacionales".

"Se precisa que las aerolíneas colombianas ya han sido informadas sobre el contenido del NOTAM (aviso de Estados Unidos). De manera particular, las empresas que realizan vuelos internacionales o que operan en las áreas geográficas mencionadas son plenamente conocedoras de la situación", añade la información.

También el Gobierno de México ha explicado que el aviso estadounidense es únicamente "preventivo" y que ello no ha implicado restricciones ni afectaciones operativas para aerolíneas u operadores nacionales. En un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ha apuntado que la medida de EEUU está orientada a reforzar "la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo".

En ese sentido, ha sentenciado que no existen "implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos".

