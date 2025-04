EEUU argumenta que dejó a Rusia sin imponerles aranceles para facilitar las negociaciones de paz en Ucrania

Rusia no enfrenta aranceles de Estados Unidos para no complicar las negociaciones de paz en Ucrania, según Kevin Hasset, director del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca. Hasset explicó que cree que el presidente ha decidido no mezclar las negociaciones con Rusia y Ucrania con la cuestión de los aranceles, aunque no descarta que Rusia sea tratada como otros países en el futuro.

Rusia no tiene aranceles de Estados Unidos para no entorpecer las negociaciones para la paz en Ucrania. Es lo que ha confirmado el director del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca, Kevin Hasset, que ha explicado el verdadero motivo por el que el país dirigido por Vladimir Putin no estuviera incluido en la famosa lista de los aranceles de Donald Trump.

"Obviamente hay una negociación en marcha con Rusia y con Ucrania y creo que el presidente ha tomado la decisión de no mezclar estas dos cuestiones. No significa que Rusia con el tiempo vaya a ser tratada de forma muy distinta que el resto de países", ha explicado Hasset en una entrevista con la cadena 'ABC'. Hasset ha añadido que "no sería apropiado" introducir un nuevo elemento en las negociaciones en medio del proceso, sobre todo teniendo en cuenta que estas negociaciones "afectan a miles de vidas".

Por otra parte, el director del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca ha destacado que que más de 50 países, incluida Rusia, se han puesto ya en contacto con Washington para negociar exenciones a los aranceles.

"El hecho es que hay países molestos y que están contraatacando, pero que en realidad están en viniendo a negociar. Tengo un informe de anoche que señala que hay más de 50 países que se han puesto en contacto con el presidente para abrir una negociación. Pero lo hacen porque entienden que tienen mucho encima con los aranceles", ha apuntado.

Hasset ha descartado un impacto significativo en los consumidores estadounidenses. "No creo que vaya a haber un efecto importante en los consumidores de Estados Unidos porque creo que la razón por la que tenemos un déficit comercial persistente y duradero es que la oferta es muy inelástica", ha argumentado. "Han estado trayendo productos al país para crear empleo, como China", ha concretado.