Dos de los ciudadanos alemanes repatriados de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, y aislados en un cuartel de las fuerzas armadas en Germersheim, en el oeste del país, dieron positivo, lo que aumenta a diez los casos de contagio en Alemania, informaron las autoridades.

Los dos pacientes fueron trasladados de inmediato a un hospital de Fráncfort, confirmó el jefe del distrito de Germersheim, Fritz Brechtel, citado por la televisión pública regional SWR, que no precisa si los contagiados presentaban síntomas. En tanto, los otros 111 evacuados permanecerán en cuarentena en el cuartel habilitado para tal efecto.

Los repatriados se encuentran divididos en grupos en tres plantas clausuradas, con el fin de minimizar el riesgo de contagio. El avión aterrizó en el aeropuerto de Fráncfort con 124 pasajeros a bordo procedente de Wuhan y tras hacer escala en Helsinki para repostar y cambiar de tripulación y después de que las autoridades rusas revocaran la autorización de tomar tierra en un aeropuerto moscovita por "falta de recursos en tierra".

Once personas fueron trasladadas a un hospital de Fráncfort, una de ellas por sospecha de contagio, y otras diez por otras razones médicas no vinculadas con el coronavirus. Los 113 evacuados restantes fueron llevados en autobuses al cuartel de Germersheim donde deberán pasar catorce días en cuarentena, siempre y cuando no se produzca un nuevo positivo, lo que alargaría por otras dos semanas más el aislamiento. En el avión viajaban 124 pasajeros, entre ellos cien alemanes, 22 chinos, un ciudadano estadounidense y otro rumano.

Entre ellos se encontraban 21 niños menores de siete años. Las autoridades sanitarias alemanas confirmaron un octavo caso de contagio de coronavirus, un hombre de 33 años, trabajador de la empresa de Baviera (sur) con la que se vinculan los casos anteriores detectados hasta ahora.