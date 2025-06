Donald Trump advierte a Irán de que los próximos ataques de Israel “serán aún más brutales”

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU ha lanzado un aviso a los iraníes y les ha recordado las negociaciones que ambos países mantienen en el ámbito nuclear. En ese sentido, ha urgido a Irán a llegar a un acuerdo "antes de que no quede nada".

Donald Trump ha reaccionado a los recientes ataques de Israel sobre Irán, advirtiendo a través de 'Truth Social' que los próximos ataques israelíes serán aún más brutales. Trump ha criticado a Irán por no llegar a un acuerdo nuclear con Estados Unidos, a pesar de las oportunidades ofrecidas. Ha enfatizado que Israel posee un poderoso arsenal militar y que los iraníes deben llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Los ataques israelíes han resultado en la muerte de altos mandos militares y científicos nucleares iraníes. Netanyahu ha calificado la operación como "exitosa", afirmando que busca eliminar la amenaza iraní. En respuesta, Irán ha lanzado al menos 100 drones sobre Israel, aumentando la tensión en la región.

Donald Trump ha reaccionado a los ataques de Israel sobre Irán. A la ofensiva que los de Netanyahu han llevado a cabo sobre territorio iraní. Sobre un país con el que EEUU está manteniendo unas negociaciones sobre su plan nuclear y que, tras varias reuniones, siguen sin llegar a nada. Ante ello, el presidente norteamericano, a través de 'Truth Social', ha alertado a los iraníes de que los próximos ataques hebreos, "ya planeados, serán aún más brutales".

Así se ha expresado el mandatario y actual ocupante de la Casa Blanca en la anteriormente mencionada red social: "Di a Irán la oportunidad de llegar a un acuerdo. Una tras otra. Les dije, con palabras cada vez más enérgicas, que lo hicieran, pero por más que lo intentaron y por más cerca que estuvieron simplemente no pudieron lograrlo".

"Les dije que sería mucho peor que cualquier cosa que supieran, que anticipasen o que les dijeran. Que EEUU fabrica el mejor y más letal equipo militar de todo el mundo, y por mucho. E Israel tiene mucho de él, con mucho más por venir y además saben cómo usarlo", insiste.

Trump, en sus palabras, es muy claro sobre qué es lo que puede suceder: "Algunos iraníes de línea dura hablaron con valentía, y todos ellos están muertos ahora. ¡Solo va a empeorar! Ya ha habido gran muerte y destrucción, pero todavía hay tiempo para que esta masacre llegue a su fin, con los próximos ataques ya planeados siendo aún más brutales".

"Irán debe llegar a un acuerdo antes de que no quede nada, y salvar lo que en su día se conoció como Imperio iraní. No más muerte, no más destrucción. Háganlo, antes de que sea demasiado tarde. ¡Que Dios bendiga a todos!", concluye Trump

Netanyahu califica la operación de "exitosa"

Sus palabras llegan después de que Israel lanzase una oleada de ataques sobre Irán que tenían como objetivo instalaciones nucleares, fábricas de misiles balísticos y mandos militares. En su ofensiva, Hossein Salamí, jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Hosein Baqerí, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Teherán, y Gholam Ali Rashid, responsable de la base aérea Khatam ol-Anbiya, han muerto. También figuran entre las víctimas Mohammad Mhedi Tehranchi y Fereydoun Abbasi, científicos nucleares.

Según cuentan los medios estatales iraníes, Israel ha bombardeado el cuartel general del cuerpo de élite y también una zona residencial en Teherán, causando varías víctimas mortales entre las que se encuentran varios niños.

"Estamos en un momento decisivo en la historia de Israel. El objetivo es hacer retroceder la amenaza iraní a la supervivencia misma de Israel. La operación continuará el tiempo que sea necesario para acabar esta amenaza", ha expresado Netanyahu en un vídeo pregrabado y citado por Reuters.

Y ha calificado la operación como "exitosa": "Hemos atacado al alto mando. Hemos atacado a científicos de alto rango que impulsan el desarrollo de bombas atómicas. Hemos atacado las instalaciones".

Irán lanza al menos 100 drones sobre Israel

Según un comunicado de Israel, Irán trabajaba "en un plan secreto para el avance tecnológico en todos los aspectos del desarrollo de un arma nuclear, con miles de kilos de uranio enriquecido en fortificaciones subterráneas". Su objetivo, según los israelíes, era el de obtener ese arma en poco tiempo.

Como respuesta, Irán ha lanzado al menos 100 drones contra territorio de Israel, mientras que el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, ha acusado a Tel Aviv de desatar su "mano malvada y sangrienta" en los ataques sobre su país.