Donald Trump vetó el plan de Israel de asesinar al ayatolá Jamenei

Israel presentó a Estados Unidos un plan para asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, pero fue vetado por la Administración Trump, según Reuters. Dos funcionarios estadounidenses confirmaron a la agencia que han mantenido comunicación constante con Israel tras un ataque masivo contra Irán. Una fuente señaló que no se consideraría perseguir a líderes políticos iraníes hasta que no haya víctimas estadounidenses. No se especificó si Trump expresó directamente esta postura, aunque ha mantenido contacto con Netanyahu. Este último desmintió informes sobre conversaciones inexistentes, pero aseguró que harán "lo que sea necesario". Trump espera reanudar negociaciones con Irán, interrumpidas por los ataques.