Internacional

En concreto, Trump ha puesto en duda la legalidad de la candidatura de Cruz por ser canadiense, algo en lo que el multimillonario ha incidido durante los últimos días. Cruz, nacido en Canadá e hijo de una madre estadounidense y un padre cubano, ha acusado a Trump de plantear este tema al verse acorralado por los sondeos en Iowa --primer estado que realizará primarias--, que dan ventaja al de Texas.

"Si seguimos con esa teoría, no solo yo no podría ser candidato para la Presidencia. Marco Rubio no participaría en las primarias (...) y otro tema interesante: Donald Trump tampoco lo haría, porque su madre nació en Escocia", ha agregado Cruz.

Trump, nacido en Hawái, ha explotado el hecho de que Cruz naciera en Canadá, sugiriendo que la Constitución de Estados Unidos exige que el presidente sólo puede ser alguien nacido en el país. Para el senador, sin embargo, la legalidad de su candidatura está clara, según ha informado la cadena Univision.

Cruz ha contraatacado al afirmar que Trump representa "los valores de Nueva York", en referencia a la tendencia 'liberal' de sus ciudadanos. "Todo el mundo sabe que los valores de la ciudad de Nueva York son los de ser socialmente liberales: pro aborto, pro matrimonio gay, enfocados en el dinero y en los medios de comunicación", ha criticado el senador de Texas.

El magnate se ha mostrado ofendido y ha calificado esta frase de su rival como "insultante" hacia Nueva York, una ciudad que "luchó, luchó y luchó" para reconstruirse tras el atentado terrorista a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Estas palabras provocaron aplausos hacia Trump y una ola de apoyos a través de las redes sociales.

Entre Trump y Cruz consumieron 35 minutos de las cerca de dos horas de debate, el sexto que celebran los republicanos de cara a las elecciones primarias, de las que saldrá el candidato que luchará por la Casa Blanca.

También han participado en este debate el senador por Florida Marco Rubio, el neurocirujano retirado Ben Carson, el exgobernador de Florida Jeb Bush, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el gobernador de Ohio, John Kasich.