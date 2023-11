Un exasesor del gobierno del expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) fue detenido este miércoles tras ser grabado ridiculizando con comentarios islamófobos a un vendedor ambulante de origen egipcio en Nueva York. Stuart Seldowitz, nombre al que responde el arrestado, está acusado de tres cargos de acoso -uno de ellos como delito de odio- con agravante de hostigamiento en relación con una serie de declaraciones antiislámicas, según informó este miércoles el Departamento de Policía de Nueva York.

Seldowitz (64 años) había sido filmado por un usuario de X (antes Twitter) acosando e insultando a un vendedor de comida halal en el barrio neyorquino de Manhattan, del que el exfuncionario es natural. En las imágenes puede verse cómo el exasesor de Seguridad Nacional preguntaba con sorna al trabajador musulmán si había violado a su hija "como Mahoma", a lo que éste respondía educadamente que se marchara, mientras Seldowitz continuaba amedrentándolo e incluso llamándolo "terrorista".

"No es culpa mía que reces a un criminal (...) Tú apoyas que se mate a niños pequeños (...) Tú matas niños, no yo (...) Si matamos a 4.000 niños palestinos, ¿sabes qué? No fue suficiente", continuó el otrora funcionario increpando al vendedor porque "no tenía derecho a estar en la acera".

Posteriormente, Seldowitz concedió una entrevista a la cadena NBC News en la que justificó su conducta alegando que el suceso había comenzado con una conversación "inocente" en la que el comerciante le reveló que apoyaba el ataque del grupo islamista Hamás a Israel, del pasado 7 de octubre, porque "todo fue por Palestina".

El exasesor de la Administración Obama se desempeñaba como presidente de la división de Asuntos Internacionales en la firma de abogados Gotham Government Relations, que aclaró este miércoles que ya han roto sus vínculos con el acusado. "El vídeo de sus acciones es vil, racista y no cumple con la dignidad de las normas que practicamos en nuestra empresa", zanjaron desde Gotham Government Relations.