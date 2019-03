Detienen a una actriz de 'The Walking Dead' por envío de cartas con ricina a Obama

Una mujer de Texas, actriz en la serie 'The Walking Dead', fue detenida en relación al envío de tres cartas que contenían ricina, una potente sustancia tóxica, al presidente de EEUU, Barack Obama, y al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, dijeron las autoridades federales.

Según informaron varios medios estadounidenses, se trata de Shannon Rogers Guess Richardson, de New Boston (Texas), quien supuestamente habría enviado las cartas envenenadas, aunque en un principio el FBI pensó que el autor era su marido. , madre de cinco hijos y actriz con papeles menores en series de televisión como The Walking Dead y The Vampire Diaries, fue detenida en Arkansas tras presentarse los cargos contra ella.

A finales de mayo le fue enviada a Obama una carta con esa sustancia tóxica, un día después de que le fuera dirigida otra similar al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Según las autoridades, la carta, que no llegó a entrar en las instalaciones de la Casa Blanca, fue examinada para comprobar si contenía algún elemento tóxico después de observar que se trataba de una misiva muy similar a las enviadas al alcalde neoyorkino y al grupo antiarmas que preside. El texto de la postal era idéntico a las cartas enviadas al alcalde neoyorquino y rezaba: "lo que hay en esta carta no es nada comparado con lo que tengo planeado para ti".

Las tres cartas fueron franqueadas el 20 de mayo en Shreveport, Luisiana, y se enviaron sin remite. La policía no halló en ellas huellas dactilares. A mediados de abril, otra carta con la sustancia venenosa fue enviada al presidente estadounidense, el mismo día en el que también se destinaba una misiva con el mismo veneno al senador republicano Roger Wicker, ambas firmadas con la frase "Soy KC y apruebo este mensaje".

La carta dirigida a Obama fue interceptada en una oficina en un control rutinario, pero creó especial alarma por una posible vinculación con los atentados de Boston, que fue rápidamente descartada. Una tercera carta de apariencia sospechosa fue enviada a la oficina del senador demócrata Carl Levin en su estado natal, Michigan. James Everett Dutschke fue detenido por enviar al menos dos de esas cartas.