Libia sigue con las labores de rescate y búsqueda tras las inundaciones provocadas por el ciclón Daniel que ha dejado ciudades y pueblos devastados. Como es el caso de Derna, una ciudad donde ya se han recuperado más de 1.000 cuerpos. Además de la entrada de la borrasca, esta ciudad sufrió el reventón de dos presas importantes. Se cifran más de 2.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos, pero las autoridades advierten que los números podrían aumentar significativamente.

La localidad de 180.000 habitantes está completamente aislada. No es posible comunicarse con ella y los operativos de rescate no han llegado hasta allí. "He vuelto de Derna. Es muy desastroso. Hay cadáveres por todas partes: en el mar, en los valles, bajo los edificios", declaró a Reuters por teléfono Hichem Chkiouat, ministro de Aviación Civil y miembro del Comité de Emergencia.

"El número de cadáveres recuperados en Derna supera los 1.000", declaró. No exagero si digo que el 25% de la ciudad ha desaparecido. Se han derrumbado muchísimos edificios". Funcionarios de la administración que dirige la parte oriental del país dividido dijeron el lunes que al menos 2.000 personas habían muerto por las inundaciones, aunque no estaba inmediatamente claro en qué se basaba esa estimación.

Según las autoridades, hay miles de desaparecidos por las inundaciones, que han arrasado barrios enteros tras la rotura de presas sobre la ciudad. Tras azotar Grecia la semana pasada, la tormenta Daniel arrasó el Mediterráneo el domingo, anegando carreteras y destruyendo edificios en Derna, y golpeando otros asentamientos a lo largo de la costa, incluida la segunda ciudad más grande de Libia, Bengasi.

Desde asociaciones como la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) hablan de unas 10.000 personas desaparecidas tras las graves inundaciones en Libia.