Seúl pide perdón, 60 años después, a una mujer condenada por arrancar parte de la lengua al hombre que la quiso violar

¿Por qué es importante? La mujer fue condenada en 1964 a diez meses de cárcel por haberse defendido de un hombre que intentó agredirla sexualmente. Él solamente fue condenado por allanamiento de morada e intimidación y no por intento de violación.

60 años han tenido que pasar hasta que Corea del Sur reconozca su error con Choi Mal-ja, una mujer que fue condenada por arrancar de un mordisco parte de la lengua del hombre que la intentó agredir sexualmente hace más de medio siglo. Después de años viviendo como una "criminal", Seúl le ha pedido perdón por aquello.

En 1964, Choi Mal-ja tenía 18 años cuando fue sorprendida en Busan (la segunda mayor ciudad del país) por un hombre, de 21 años, que intentó violarla. Ella, para defenderse, le mordió la lengua, llegando a arrancarle una parte de ella, en torno a 1,5 centímetros. El presunto agresor la denunció y ella, la víctima, acabó siendo condenada por lesiones corporales graves a 10 meses de prisión, con una suspensión de la condena durante dos años. Él, por su parte, sólo fue condenado por allanamiento de morada e intimidación, en vez de intento de violación, después de que la Fiscalía retirara los cargos en su contra.

Ahora, el fiscal principal, Jeong Myeong-won, ha reconocido en un nuevo juicio que la Fiscalía no sólo no realizó bien su papel sino que además actuó en la "dirección contraria" a la que debería haber tomado. "Le causamos un dolor y un sufrimiento inconmensurables a la señora Choi Mal-ja, quien debería haber sido protegida como víctima de violencia sexual. Nos disculpamos profundamente", ha asegurado, según declaraciones recogidas por el diario británico The Guardian. Asimismo, ha solicitado al tribunal que se absolviese su condena.

Después de tener que vivir con una etiqueta que no le correspondía, la única esperanza de la mujer es que Corea del Sur implemente leyes que protejan "los derechos humanos de las siguientes generaciones". Aunque no hay precio que pague la injusticia que Choi tuvo que vivir, salió gritando, victoriosa: "¡Hemos ganado!". Ahora, queda esperar hasta el 10 de septiembre para conocer el veredicto final.

¿Por qué ha habido otro juicio ahora?

El juicio en el que la Fiscalía ha pedido perdón a Choi Mal-ja se ha celebrado este miércoles, pero fue la propia Choi la que solicitó, en 2020, que se reabriera el caso. En una clase sobre estudios de género, ya siendo adulta, la mujer se inspiró, en un momento en el que también se expandía el movimiento #MeToo desde Hollywood al resto del mundo.

El argumento de Choi Mal-ja era que había estado detenida ilegalmente durante seis meses, sin una orden judicial válida. Varios tribunales rechazaron su solicitud de un nuevo juicio, bajo el argumento de que el caso reflejaba las circunstancias de aquella época. Sin embargo, el Tribunal Supremo tumbó esas negativas el pasado mes de diciembre, permitiendo que se celebrara un nuevo juicio.