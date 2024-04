En Taiwán las labores de rescate continúan tras el terremoto que sufrió la isla este miércoles que ya ha dejado una decena de fallecidos, más de un millar de personas heridas y todavía centenares de personas atrapadas en la zona montañosa. Entre ellas se encuentran las 600 que se encontraban en un hotel y 70 mineros.

Se trabaja a contrarreloj para intentar rescatarlos después de que un deslizamiento de tierra ha dejado bloqueada la salida. Las autoridades piden máxima precaución puesto que en los próximos días se esperan réplicas de gran potencia, incluso de magnitud 7,4 al igual que las vividas en la jornada anterior.

La situación es sobre todo delicada en la zona montañosa, donde muchos esperan a ser rescatados como las 600 personas de un hotel que se ha vuelto inaccesible por la caída de las rocas que han destrozado carreteras, puentes y hasta taponado túneles. El jefe del equipo especial de búsqueda y rescate, Chen Yi-Fong, asegura que "el siguiente paso es esperar hasta que se reabra la carretera" ya que "están a salvo y no tienen escasez de agua ni alimento".

No obstante, preocupa y mucho la situación de los mineros que se encuentran acorralados después de que uno de los movimientos de tierra bloqueara el camino de salida y es que 70 de ellos han quedado atrapados en dos minas de carbón. La mayoría se encuentra sepultada bajo tierra, mientras que a los más graves se les está evacuando en helicóptero.

A los pies de la montaña continúa la formación de cadenas humanas para sacar los cuerpos de quienes no han conseguido sobrevivir, mientras que en la zona poblada las autoridades continúan buscando vida bajo los escombros. Otros esperan fuera sujetando la fachada para que no se venga abajo y alguno se replantea el tipo de vivienda: "Ya no quiero vivir en edificios tan altos", dice una de las afectadas.

Las imágenes que ha dejado son sorprendentes, como las que acompañan a estas líneas en la que se observa a las enfermeras de un hospital que se ven sorprendidas por el terremoto e intentan proteger a los recién nacidos como pueden. En los próximos días, se esperan múltiples réplicas algunas de magnitud similar que es posible vuelvan a dejar más vídeos.