¿Cómo es posible que la dictadura de Al-Assad se haya derrumbado en solo 10 días?

En apenas semana y media. Eso es lo que ha tardado el régimen sirio, el régimen de Bashar Al-Assad, en hundirse. En caer ante los rebeldes, que desde la toma de Alepo han ido avanzando hasta cercar Damasco y estar a un paso de hacerse con el poder. La pregunta, ante este hecho, es clara. ¿Cómo es posible que haya sucedido todo tan rápido?

Con Rusia e Irán, principales aliados de Al-Assad, pidiendo entablar conversaciones de paz, Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', aporta luz a una cuestión cuando menos sorprendente por la velocidad del avance rebelde.

"A Rusia y a Irán no les ha dado tiempo a salvar a Al-Assad. Tienen tantos frentes abiertos en Ucrania y en Israel en el caso de Irán que no han podido ayudarle", indica en laSexta Noticias.

Pero aporta más: "La principal clave de todo es interna, es que el Ejército sirio se ha disuelto como el hielo. Eso ha impedido que la ayuda llegue con velocidad. El Estado, por dentro, se está disolviendo".

"Israel es el principal beneficiario"

Con las miradas apuntando a Turquía, Rodríguez mira a Israel: "Los turcos son unos potenciales beneficiarios... pero han puesto en marcha algo que no sabían que iba a pasar y puede acabar de muchas maneras. Los israelíes son los principales favorecidos. Eliminan, potencialmente, un régimen adversario y también el gran corredor terrestre que se creo desde Irán hacia el Mediterráneo".

Por su parte, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos que tomará posesión en enero, considera en su red social que EEUU no debe involucrarseen la batalla por Siria: "No es nuestra lucha. No son nuestros amigos. ¡No nos involucremos!"