Trump afirma que EEUU no debe involucrarse en la batalla por el control de Siria: "No es nuestra lucha"

"No son nuestros amigos"

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos que tomará posesión de su cargo en enero, ha asegurado a través de 'Truth Social', su red social, que su país debería evitar involucrarse en la lucha que se está librando por el control de Siria.

"Es un desastre, pero Siria no es nuestro amigo. Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello. No es nuestra lucha, así que dejemos que se desarrolle. ¡No nos involucremos!, ha comentado el republicano en su red social.

En dicha publicación, además, Trump ha señalado que los grupos rebeldes que lideran los islamistas que encabezan la ofensiva insurgente contra el Gobierno de Al-Asad "han tomado por completo numerosas ciudades en una ofensiva coordinada. Ahora están en las afueras de Damasco".

"Se están preparando para hacer un gran movimiento y así eliminar a Al-Assad, obviamente", ha recalcado un Trump que ha estado en la reapertura de Notre Dame en París, en el que es su primer viaje al extranjero desde que ganó las elecciones el 5 de noviembre.

La oficina de Al-Assad ha confirmado que los insurgentes avanzan desde diferentes frentes hacia Damasco, lugar donde permanece el dictador de Siria y que pretende ser además su objetivo final.

Mientras, ni Rusia ni Irán parecen dispuestas a salvar a Al-Assad. En apenas 10 días, el Ejército sirio ha perdido el 60% del territorio. Primero fue Alepo; luego, Hama. Ahora, los rebeldes ultiman la conquista de Homs.

Los rebeldes, en un avance imparable, están ya a solo 30 kilómetros de Damasco, mientras las fuerzas gubernamentales retroceden. En la capital, ante la opción de un levantamiento, los manifestantes en un suburbio han derribado una estatua del padre de Assad, para terminar haciéndola pedazos.

El Kremlin, por su parte, ha decidido mover sus tropas hacia la costa por temor a los ataques de los rebeldes. "Que se alejen de esa banda que ha vinculado el destino de todo un pueblo al de los miembros de la familia gobernante. De lo contrario, que esperen su propio destino", cuenta un comandante rebelde.

La ONU reduce su presencia en Siria

Por su parte, la ONU ha confirmado una "reducción estratégica de personal" en el país, dada la peligrosa situación de seguridad que se vive allí. Sin embargo, han negado que estén evacuando el lugar, según Adam Abdelmoula, coordinador humanitario de la ONU.

"Para garantizar la seguridad de nuestro personal y mantener las operaciones esenciales, la ONU está reduciendo estratégicamente su presencia reubicando a personal no esencial fuera del país. Se trata de una medida de precaución para proteger a nuestros equipos en medio de circunstancias que están cambiando a cada minuto", añade.