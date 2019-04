La catedral de Notre-Dame será reconstruida tras ser arrasada por un grave incendio

El incendio en la catedral de Notre-Dame ya está prácticamente extinguido, aunque aún quedan "focos residuales" en los que los Bomberos continúan trabajando, según explica Gabriel Plus, portavoz del Departamento de Bomberos de París en declaraciones a AFP. Y, aunque la estructura ya se ha dado por "salvada", Gabriel Plus asegura que llegaron a temer que colapsara y se derrumbara por completo. A pesar de todo, "el balance de materiales es dramático" porque "todo el techo está destruido, parte de la bóveda se ha derrumbado y la aguja ya no existe".

Emmanuel Macron, que ha estado junto a los bomberos en la zona para hacer un balance de los destrozos, ha prometido ante los medios "reconstruir" el monumento, aunque es un proceso que, asegura, llevará años: "Juntos reconstruiremos la catedral, es parte del destino de Francia, aunque es un proceso que nos llevará años". Además, ha pedido cooperación internacional para salvar esta joya gótica.

El incendio, que según la principal hipótesis se originó debido a las obras de restauración, fue declarado poco antes de las 19:00 y se extendió con mucha velocidad, llegándose a derrumbar la aguja de la catedral. Según explicaron los Bomberos, el fuego comenzó en el techo del edificio y fue corriendo por los andamios, evocando "un incendio más difícil".

Durante las labores de extinción, uno de los bomberos ha resultado herido de gravedad, si bien, según medios franceses, su vida no corre peligro. Por su parte, Emmanuel Macron, ante esta tragedia se vio obligado a posponer el discurso que tenía previsto dar a esa hora.

La catedral de Notre-Dame, construida entre el siglo XII y XIV en el corazón de París, es uno de los monumentos más visitado de Europa, cada año recibe a unos 13 millones de turistas y es Patrimonio de la Humanidad. Por ello, decenas de personas se agolpaban en los alrededores de su monumento más preciado y entonaban el Ave María.

Las condolencias y las reacciones políticas no han tardado en llegar. Pedro Sánchez ha lamentado el incendio en Notre-Dame: "Es una triste noticia para nuestra historia y nuestro patrimonio cultural universal". Pablo Casado ha lamentado también lo ocurrido en las redes sociales: "Qué tristeza tan grande ver arder la Catedral de Notre-Dame, un lugar de culto, emblema de París; una parte histórica de incalculable valor".

Por su parte, el líder de Ciudadanos, ha calificado de "dramáticas" las imágenes que nos llegan de París y ha publicado un vídeo donde pueden verse las llamas. También Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha mostrado su pesar por el incendio: "Es muy triste ver Notre-Dame arder, un lugar tan hermoso, que ha visto tanta historia, merece estar ahí siempre".